Виктор Цой возглавил топ-5 музыкантов с сильной гражданской позицией

Компания Planet9 и исследовательская группа Центра социального проектирования «Платформа» изучили интерес москвичей к Виктору Цою, их музыкальные предпочтения в целом и влияние музыки на гражданскую позицию.

Почти 60% респондентов рассказали, что им нравится творчество Виктора Цоя и они время от времени слушают его музыку, а более 13% – регулярно включают песни знаменитого русского рокера, пишет Газета.RU. Многие из тех, кто был фанатом Цоя в молодости (люди в возрасте 45–55 лет), хотели бы, чтобы их дети слушали группу «Кино».

Кроме того, респондентов попросили назвать музыкальное произведение или исполнителя, группу, которые лучше всего выражали бы проблемы общества. В топе-5 музыкантов с сильной гражданской позицией оказались Виктор Цой и группа «Кино» (19%), Игорь Тальков (6%), Юрий Шевчук и группа ДДТ (5%), Владимир Высоцкий (5%), Андрей Макаревич и группа «Машина времени», (4%).

Самой популярной песней «Кино» назвали «Группу крови».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU
Компромисса с глобалистами быть не может
Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты
Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ
Экс-сотрудник ВОЗ и Фонда Билла Гейтса: «Вакцинация против "Омикрона" приведет к катастрофе»
Избранное
Космическая наука и прогресс
Как устроить новогодний праздник для ребенка?
Масочно-прививочная пропаганда активизирована. Снова начались скандалы на ТВ и эксцессы на местах
Александр Клячин хочет спрятать концы в воду. Зачем он сам себя банкротит?
Картофель - второй хлеб: подходит всем
«Новая реальность»: состояние олигархов превысило размер бюджета России, а народ доедает последнее
Итог операции «Цитадель» был предрешен до 5 июля 1943 года
Бремя белого человека. Эффект Трампа
Лукашенко раскритиковал новые методы борьбы за разделение славянских народов
«Чемодан. Вокзал. Куда?»: молодые ученые бегут за границу от бюрократических препон
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско