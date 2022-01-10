Виктор Цой возглавил топ-5 музыкантов с сильной гражданской позицией

13:39 10.01.2022

Компания Planet9 и исследовательская группа Центра социального проектирования «Платформа» изучили интерес москвичей к Виктору Цою, их музыкальные предпочтения в целом и влияние музыки на гражданскую позицию.

Почти 60% респондентов рассказали, что им нравится творчество Виктора Цоя и они время от времени слушают его музыку, а более 13% – регулярно включают песни знаменитого русского рокера, пишет Газета.RU. Многие из тех, кто был фанатом Цоя в молодости (люди в возрасте 45–55 лет), хотели бы, чтобы их дети слушали группу «Кино».

Кроме того, респондентов попросили назвать музыкальное произведение или исполнителя, группу, которые лучше всего выражали бы проблемы общества. В топе-5 музыкантов с сильной гражданской позицией оказались Виктор Цой и группа «Кино» (19%), Игорь Тальков (6%), Юрий Шевчук и группа ДДТ (5%), Владимир Высоцкий (5%), Андрей Макаревич и группа «Машина времени», (4%).

Самой популярной песней «Кино» назвали «Группу крови».