Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова выписана из больницы

Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова выписана из больницы

Марина Хлебникова сообщила о своей выписке из клиники, где лечилась около двух месяцев от ожогов, полученных во время пожара в ее квартире 18 ноября 2021 года.

Об этом артистка известила поклонников сама. «Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью, - сообщила Марина Хлебникова в инстаграме. - Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу пока у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев».

Хлебниковой предстоит длительное лечение, включая работу над внешностью.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ
«Протесты в Казахстане: причины и последствия. Политическая плоскость конфликта явно носит внутриэлитный характер и связана с борьбой двух "кланов"»
Открывать огонь на поражение без предупреждения. Токаев обратился к народу
Протестующие создали вооруженную группу «Фронт освобождения Казахстана»
Избранное
Зима близко! На БАМе построили овощехранилища для запасов продовольствия
Фейерверки против водометов: в Берлине разгорелись протесты
Сергей Черняховский. Социологи и налоги
Марианские Лазни
Как трёхкратный чемпион Эстонии по плаванию стал московским чиновником: биография Максима Ликсутова
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»
Hi-Fi & Hi-End Show-2021 - главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса
Родовое проклятие сегодняшней российской власти: рост цен на продукты на 20-30% произошел, несмотря на их «заморозку»
Дмитрий Барков назвал премьеру фильма «Шугалей 2» на НТВ сильной и острой
Корабль «Арии» обрел свою гавань с расширенной командой
«Одиночество Путина всё очевиднее. Народ, который ждал от Путина концепцию русского развития, формулу нового рывка, так и не дождался их»