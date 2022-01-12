Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова выписана из больницы

17:52 12.01.2022

Марина Хлебникова сообщила о своей выписке из клиники, где лечилась около двух месяцев от ожогов, полученных во время пожара в ее квартире 18 ноября 2021 года.

Об этом артистка известила поклонников сама. «Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью, - сообщила Марина Хлебникова в инстаграме. - Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу пока у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев».

Хлебниковой предстоит длительное лечение, включая работу над внешностью.

