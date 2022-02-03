Литва введет опросник для гастролирующих российских артистов

13:50 3.02.2022

Литва собирается ввести специальный вопросник для планирующих гастроли в балтийскую республику российских исполнителей на лояльность своим политическим установкам.

Инициативу озвучил министр культуры страны Симонас Кайрис. «Организаторы гастролей должны более тщательно относиться к отбору зарубежных исполнителей, которых намерены пригласить для выступления в Литве, - передает ТАСС его слова. - Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму».

Литва постоянно вводит санкции в отношении российских исполнителей. Очередной эксцесс произошел 21 января, когда председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис направили обращение в МИД о запрете на въезд в Литву Наташе Королевой и Хабибу.