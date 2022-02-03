Литва введет опросник для гастролирующих российских артистов
Литва собирается ввести специальный вопросник для планирующих гастроли в балтийскую республику российских исполнителей на лояльность своим политическим установкам.
Инициативу озвучил министр культуры страны Симонас Кайрис. «Организаторы гастролей должны более тщательно относиться к отбору зарубежных исполнителей, которых намерены пригласить для выступления в Литве, - передает ТАСС его слова. - Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму».
Литва постоянно вводит санкции в отношении российских исполнителей. Очередной эксцесс произошел 21 января, когда председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис направили обращение в МИД о запрете на въезд в Литву Наташе Королевой и Хабибу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Чечню надо ездить.
При длительной неизменности "установленного" порядка поведения в детском садике, даже там могут возникнуть проблемы с послушностью поведения детишек, при утрате воспитателем чувства обратной связи, хотя это примитивно просто.
Прикольно звучит фраза - "на лояльность своим политическим установкам". Это как ? Ты должен во всеуслышание заявить, что ты ненавидишь свою страну, свой народ, историю своего государства или еще что-то там ? Или что ты не согласен с политикой своего государства ? А какое исполнителю вообще дело до этой политики ? Он человек творческий и не обязан политической пропагандой заниматься и за что-то каяться в этом случае. Ну и как в эту Литву вообще ездить ? Да на кой черт она вообще сдалась.