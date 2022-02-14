Сергей Трофимов заявил об угрозе для человечества цифрового рабства

18:22 14.02.2022

Автор-исполнитель Сергей Трофимов (Трофим) критически высказался о некоторых достижениях научно-технического прогресса.

Музыкант связал неумение нынешних людей общаться с распространением интернета. «В наши дни, когда все общаются в основном по интернету, очень сложно в реальности найти человека, который был бы тебе близок, с которым бы ты хотел связать всю свою жизнь, - рассказал Трофим Ura.Ru. - Наше сознание оказалось не готово к научно-техническому прогрессу и нам нужно возвращаться обратно к гуманизму, к простым человеческим ценностям, иначе мы просто попадем в цифровое рабство, и от нас как от людей ничего не останется».

Трофим подчеркнул, что подлинные отношения требуют постоянной работы: «Я считаю, что любовь — это такая вещь, которую нужно доказывать не то, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно, а каждый миг. В это понятие входит и обожание, и поиски компромиссов, и ответственность за судьбу своего человека, и за свою судьбу. То есть это такая серьезная вещь».



