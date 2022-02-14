Сергей Трофимов заявил об угрозе для человечества цифрового рабства

Сергей Трофимов заявил об угрозе для человечества цифрового рабства

Автор-исполнитель Сергей Трофимов (Трофим) критически высказался о некоторых достижениях научно-технического прогресса.

Музыкант связал неумение нынешних людей общаться с распространением интернета. «В наши дни, когда все общаются в основном по интернету, очень сложно в реальности найти человека, который был бы тебе близок, с которым бы ты хотел связать всю свою жизнь, - рассказал Трофим Ura.Ru. - Наше сознание оказалось не готово к научно-техническому прогрессу и нам нужно возвращаться обратно к гуманизму, к простым человеческим ценностям, иначе мы просто попадем в цифровое рабство, и от нас как от людей ничего не останется».

Трофим подчеркнул, что подлинные отношения требуют постоянной работы: «Я считаю, что любовь — это такая вещь, которую нужно доказывать не то, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно, а каждый миг. В это понятие входит и обожание, и поиски компромиссов, и ответственность за судьбу своего человека, и за свою судьбу. То есть это такая серьезная вещь».


 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Евгений Савостьянов
Отставной генерал ФСБ поддержал заявление Ивашова против войны и Путина
Русский миллиард: Перепись населения обернулась очередной фальшивкой
Русский миллиард: Перепись населения обернулась очередной фальшивкой
Каждому по труду! Что может заставить работодателя повысить сотрудникам зарплаты
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Избранное
Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Армия не царская, но кормят не хуже ресторана: как изменилось питание российских военнослужащих
Детей загонят в цифровой концлагерь с помощью принудительного портфолио
«Через Путина Байден опускает РФ на периферию мировой экономики, а значит, и мировой политики»
Сколько хранить маринованное мясо?
Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя, способного облететь Землю за два часа
Hi-Fi & Hi-End Show-2021 - главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
Ногу Свело! «Хочу бодаться!»
Дайте танки вместо выборов!