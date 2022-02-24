Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине

Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине

Валерий Меладзе и другие звезды шоу-бизнеса выступили с обращением относительно начала военных действий на Украине. 

Со слезами на глазах исполнитель «Сэры» заявил: «Сегодня произошло то, что не могло произойти никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык и все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить!».

Максим Галкин признался, что очень боится за близких, которые живут на Украине. «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! - написал он. - Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!»

Обращения против войны разместили в сети также Екатерина Шпица, Светлана Лобода, Жасмин и другие селебрити.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2022, 22:18
    Гость: Это вы погорячились!

    Тутберидзе должна остаться с нами! Не надо всех из-за одного, Нани Брегвадзе сказала Кикабидзе после его выпадов в адрес России:"Ты дурак, Буба!"

    Кстати, с днём рождения, уважаемая Этери Георгиевна! Вся Россия знает Ваше отчество, это самое высокое признание таланта и заслуг! Цветите и процветайте, спасибо за Ваших чудо-учениц и новых высот и успехов Вам, всем девочкам и Вашей Дише!

  2. 24.02.2022, 22:16
    Гость: Татьяна

    А против войны на Донбассе почему не высказывались, или там другая война была, которая вас не касалась...

Все комментарии (74)
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