Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине

13:15 24.02.2022

Валерий Меладзе и другие звезды шоу-бизнеса выступили с обращением относительно начала военных действий на Украине.

Со слезами на глазах исполнитель «Сэры» заявил: «Сегодня произошло то, что не могло произойти никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык и все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить!».

Максим Галкин признался, что очень боится за близких, которые живут на Украине. «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! - написал он. - Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!»

Обращения против войны разместили в сети также Екатерина Шпица, Светлана Лобода, Жасмин и другие селебрити.