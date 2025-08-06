Марко Мендоса выступит на SandlerFest на ВДНХ

10:05 6.08.2025

30 и 31 августа на ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest, центральным событием которого станет выступление легендарного бас-гитариста Марко Мендосы — экс-участника Whitesnake, Thin Lizzy и The Dead Daisies. Его сет в первый день мероприятия станет одним из ярких событий музыкального лета.

Как рассказал организатор и продюсер Игорь Сандлер, фестиваль развернется сразу на шести площадках, пять из которых будут доступны бесплатно. В течение двух дней на ВДНХ выступят около 150 артистов из более чем 20 стран. Программа охватывает все направления прогрессивной сцены — от хард-рока, арт- и симфо-рока до джаза, фолка, психоделики, инди и металла.

На главной сцене — трибьюты Pink Floyd, Metallica, AC/DC, Deep Purple и других культовых групп. Также ожидаются сеты Шерил «Pepsii» Райли, международного трио Interplay (США–Великобритания–Россия) и десятков именитых исполнителей из США, Франции, Ямайки, Израиля, Японии и других стран.

Отдельный блок фестиваля посвящен русской рок-истории: на сцену выйдут ветераны жанра, стоявшие у истоков отечественной рок-культуры, включая группы «Сокол», «Скифы», «Атланты» и других. Они также проведут мастер-классы для всех желающих.

Одной из новых сцен станет «Первый фестиваль гитарной музыки», который в этом году пройдет в шестой раз. Кроме того, в программе — проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив: произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича и других классиков прозвучат в современных аранжировках, исполненных солистами Большого театра и симфоническим оркестром.