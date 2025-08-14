Дэйв Мастейн объявил о последнем альбоме MEGADETH и прощальном мировом туре

18:26 14.08.2025

Лидер культовой метал-группы MEGADETH Дэйв Мастейн сообщил, что готовящийся студийный альбом, выход которого намечен на начало следующего года, станет последним в карьере коллектива. Об этом музыкант заявил в обращении к поклонникам, опубликованном через официальный аккаунт группы и сообщество Cyber Army от имени маскота группы Вика Рэттлхеда.

Мастейн также подтвердил планы на глобальное прощальное турне, которое стартует в 2026 году. Помимо альбома, в следующем году выйдет новая мемуарная книга музыканта, подробности о которой обещают раскрыть в ближайшие месяцы.

«Многие музыканты завершают карьеру по разным причинам — случайным или осознанным, — отметил Мастейн. — Но не каждому удается уйти на своих условиях, на вершине. Я объездил весь мир, у меня миллионы поклонников, и самое трудное во всём этом — попрощаться с ними».

По словам артиста, предстоящий релиз и тур станут «идеальным моментом» для того, чтобы подвести итог многолетней истории MEGADETH: «Не злитесь и не грустите, порадуйтесь за нас. Приходите отпраздновать эти годы вместе. Мы сделали нечто по-настоящему великое, чего, возможно, уже никогда не повторить. Мы начали музыкальный стиль, революцию, изменили мир гитарной музыки и сам мир. Спасибо вам за всё».

Как уточняется, группа недавно завершила работу над новым альбомом. Пластинка выйдет на лейбле Tradecraft совместно с новым подразделением Frontiers Label Group — BLKIIBLK. Продюсером релиза выступил Крис Рейкстро, работавший над двумя предыдущими альбомами MEGADETH — The Sick, The Dying... And The Dead! (2022) и Dystopia (2016).