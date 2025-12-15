Ушел из жизни Левон Оганезов

На 85-м году жизни скончался народный артист России, пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. О его смерти сообщила дочь музыканта Мария Шкловер. По ее словам, Оганезов умер 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Для широкой публики он навсегда останется человеком редкой виртуозности и тонкого, искрометного юмора. Для нашей семьи — любимым мужем, отцом, дедом, прадедом и близким другом», — отметила Шкловер.

Прощание с артистом состоится 16 декабря в Нью-Йорке, похоронят Оганезова на кладбище Кенсико.

Левон (Леонтий) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой начал заниматься с четырех лет, обучался в Центральной музыкальной школе и окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. В юности неоднократно становился лауреатом фортепианных конкурсов.

Поворотным моментом в его карьере стало выступление в колонном зале Дома Союзов, где 18-летний музыкант заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера. С этого концерта началась его активная работа на эстраде. В разные годы Оганезов аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капитолине Лазаренко, Павлу Лисициану, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной и на протяжении многих лет сотрудничал с Иосифом Кобзоном.

Помимо концертной деятельности, Оганезов был хорошо известен телезрителям как соведущий программ «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Он также играл в Театре сатиры и снимался в кино, включая картины «Ключ от спальни» и «Продается дача».

Левон Оганезов неоднократно подчеркивал свою привязанность к Москве, называя любовь к родному городу частью личного гражданского чувства и жизненной позиции.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2025, 19:01
    Гость: Пилот

    Жалко конечно, он так любил Россию и Москву, в СССР получил образование и начал карьеру музыканта, но жил и скончался в США там воздух более прозрачный, солнце ярче светит и трава зеленее. И вся вот эта российская эстрадная тусовка такая же продажная. Бабло зашибают в РФ а живут за границей. Если свалил из РФ то все им всем нужно перекрыть кислород, и более в РФ не выступает, пусть пробуют на новой родине заработать.

  2. 15.12.2025, 15:36
    Гость: Грабли&вилы

    RIP...
    Ещё с Винокуром:"здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали (ноты)"

  3. 15.12.2025, 12:23
    Гость: весёлый был дядька

    И,мастер своего дела.Пожил достаточно,теперь пусть отдыхает.Вечный покой.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
«Наше общество совершенно несерьёзно относится к военным приготовлениям Европы против нас»
Наземные службы аэропорта © KM.RU, Роман Погодаев
Еще не взлетел, а уже ЧП: почему наши лайнеры все чаще бьются в аэропортах по одному и тому же сценарию
© KM.RU, Алексей Белкин
Законопроект о крестах на Государственном гербе РФ одобрен в первом чтении
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров пообещал ответ в случае размещения военных из Европы на Украине
Избранное
«Введение российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта я считаю серьезной политической ошибкой Путина»
Взрыв ЧудА «На гаражах» (интернет-сингл)
Андрей Кудин «Всем моим встречам разлука улыбалась»
Домашние маски для волос и кожи
Влажная среда «Дропнул» (интернет-релиз)
Почему СССР пугает либералов?
Лучший друг Высоцкого так и не пережил его гибели (ФОТО)
Последнее китайское предупреждение: врачи Ишимбая готовятся бастовать, а их за это уже увольняют
«В мире предвоенная ситуация. Война, жестокая и беспощадная, готова вспыхнуть в любой момент»
Рецензия на фильм «В тумане»: собаки отомстили корейцам
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации