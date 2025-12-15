Ушел из жизни Левон Оганезов

09:08 15.12.2025

На 85-м году жизни скончался народный артист России, пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. О его смерти сообщила дочь музыканта Мария Шкловер. По ее словам, Оганезов умер 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Для широкой публики он навсегда останется человеком редкой виртуозности и тонкого, искрометного юмора. Для нашей семьи — любимым мужем, отцом, дедом, прадедом и близким другом», — отметила Шкловер.

Прощание с артистом состоится 16 декабря в Нью-Йорке, похоронят Оганезова на кладбище Кенсико.

Левон (Леонтий) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой начал заниматься с четырех лет, обучался в Центральной музыкальной школе и окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. В юности неоднократно становился лауреатом фортепианных конкурсов.

Поворотным моментом в его карьере стало выступление в колонном зале Дома Союзов, где 18-летний музыкант заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера. С этого концерта началась его активная работа на эстраде. В разные годы Оганезов аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капитолине Лазаренко, Павлу Лисициану, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной и на протяжении многих лет сотрудничал с Иосифом Кобзоном.

Помимо концертной деятельности, Оганезов был хорошо известен телезрителям как соведущий программ «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Он также играл в Театре сатиры и снимался в кино, включая картины «Ключ от спальни» и «Продается дача».

Левон Оганезов неоднократно подчеркивал свою привязанность к Москве, называя любовь к родному городу частью личного гражданского чувства и жизненной позиции.