Ушел из жизни Левон Оганезов
На 85-м году жизни скончался народный артист России, пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. О его смерти сообщила дочь музыканта Мария Шкловер. По ее словам, Оганезов умер 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
«Для широкой публики он навсегда останется человеком редкой виртуозности и тонкого, искрометного юмора. Для нашей семьи — любимым мужем, отцом, дедом, прадедом и близким другом», — отметила Шкловер.
Прощание с артистом состоится 16 декабря в Нью-Йорке, похоронят Оганезова на кладбище Кенсико.
Левон (Леонтий) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой начал заниматься с четырех лет, обучался в Центральной музыкальной школе и окончил Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. В юности неоднократно становился лауреатом фортепианных конкурсов.
Поворотным моментом в его карьере стало выступление в колонном зале Дома Союзов, где 18-летний музыкант заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера. С этого концерта началась его активная работа на эстраде. В разные годы Оганезов аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капитолине Лазаренко, Павлу Лисициану, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной и на протяжении многих лет сотрудничал с Иосифом Кобзоном.
Помимо концертной деятельности, Оганезов был хорошо известен телезрителям как соведущий программ «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Он также играл в Театре сатиры и снимался в кино, включая картины «Ключ от спальни» и «Продается дача».
Левон Оганезов неоднократно подчеркивал свою привязанность к Москве, называя любовь к родному городу частью личного гражданского чувства и жизненной позиции.
Жалко конечно, он так любил Россию и Москву, в СССР получил образование и начал карьеру музыканта, но жил и скончался в США там воздух более прозрачный, солнце ярче светит и трава зеленее. И вся вот эта российская эстрадная тусовка такая же продажная. Бабло зашибают в РФ а живут за границей. Если свалил из РФ то все им всем нужно перекрыть кислород, и более в РФ не выступает, пусть пробуют на новой родине заработать.
RIP...
Ещё с Винокуром:"здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали (ноты)"
И,мастер своего дела.Пожил достаточно,теперь пусть отдыхает.Вечный покой.