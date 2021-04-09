Фестиваль «Наши в городе». 26–27 июля Кинопарк «Москино»

14:28 14.07.2025

26–27 июля в Москве в кинопарке «Москино» развернется грандиозный музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»

Мероприятие с участием популярных рок-исполнителей и кинозвезд на двух мощных площадках: Главной сцене и Киносцене.

За два дня на Киносцене известные хиты исполнят любимые зрителями артисты: 26 июля на площадку выйдут симфонический оркестр «Глобалис», группа Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группа Ключевая, Гоша Куценко и группа «ГК», а 27 июля гости будут зажигать под треки групп «Ключи», TattooIn, «Гран-КуражЪ» и Александр Демидов и ДЕМИДОВAND. Завершит музыкальный праздник сет Юлии Пересильд и группы «МАNДРАГОРА».

Современная площадка кинопарка с мощным звуком и светом создаст неповторимую энергетику живых выступлений. Зрителей ждёт насыщенная программа: от ярких шоу лучших музыкальных коллективов до камерных выступлений, от интерактивных развлечений и спортивных зон до уютных территорий фудкортов и семейного отдыха.

«Я особенно рад, что на Киносцене выступят как популярные исполнители, так и звезды кино, которые стали нашими большими друзьями. Посетители фестиваля смогут насладиться их выступлениями как на Киносцене, так и послушать рок-музыкантов на Главной сцене фестиваля – у каждого будет возможность выбрать самое интересное для себя. Такое созвездие талантов и разнообразие площадок создаст по-настоящему уникальную атмосферу. Обязательно приходите – вас ждет море улыбок и незабываемые впечатления!», – сказал программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Летний фестиваль под открытым небом – это не только два дня отличной музыки, но и возможность всем нам вместе выразить признательность отечественным исполнителям: здесь соберутся лучшие российские таланты, чье творчество стало частью нашей культуры.

Хедлайнерами фестиваля станут группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, RADIO TAPOK, группа «Чайф», а также другие участники музыкального праздника: команды «ПилОт», F.P.G, «Крематорий», NAGART, «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов.