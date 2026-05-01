ROBYL «Дураки» (интернет-сингл)

Исполнитель: ROBYL, Название: «Дураки», Год: 2024

Певица ROBYL (Карина Эллисон) - невероятно разносторонняя личность. В детстве она в совершенстве освоила фортепиано и возглавляла хор из семидесяти человек. Казалось бы, дальнейший путь для выстраивания карьеры был очевиден, но девушка сделала нестандартный выбор в пользу Высшей школы "Останкино" (окончив также музыкальную школу и журфак МГУ) и профессии телеведущей.

Тяга к музыке в Карине все же в итоге возобладала, причем ROBYL погрузилась в самую суть процесса. В Лос-Анджелесе она увлеклась продюсированием. Вернувшись в Россию в период коронавируса, она продолжила эту линию, сотрудничая с ведущими отечественными лейблами. Причем Карину Эллисон интересует сама архитектура звука и ее воздействие на слушателя. "Я пишу так, чтобы внутри что-то сдвигалось: либо ты это чувствуешь сразу, либо однажды поймёшь, почему не смог забыть'", - признается она.

Такое утверждение в полной мере приложимо к синглу "Дураки". Это невероятно вкусный, сочный и искрящийся дискофанк с динамичным, но не загнанным темпом, позволяющим сполна оценить все изыски аранжировки. Партии драйвовых гитар и винтажных клавишных легко проникают в сознание, взрываясь там долгожданными пузырьками счастья.

Текст песни отражает отказ от тянущих ко дну условностей. Героиня категорически не желает иметь дело с неприятным ей людьми и не спешит вступать в заведомо бесперспективные отношения, которые все равно закончатся мучительным разрывом. В качестве альтернативы предложено: "И до утра, как дураки, смеяться". "В жизни, как в сёрфинге — во всем важен баланс. Главное верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно", - написала однажды о подобных приоритетах ROBYL. Есть ощущение, что мнение о песнях самой артистки если и будет меняться, то только в лучшую сторону.