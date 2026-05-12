Пикник «Дым» (версия 1982 года + 2 песни)

«Дым» - дебютный альбом группы «Пикник», увидевший свет 44 года назад. К его записи лидер коллектива Эдмунд Шклярский был уже состоявшимся музыкантом, переигравшим в разных стилях. Но именно «Дым» содержал зерно узнаваемой стилистики будущего «Пикника», а песни «Вечер» и «Ночь» исполняются на их концертах до сих пор.

До последнего времени поклонники группы судили об этом альбоме по второй версии, записанной Эдмундом Шклярским практически в одиночку в 1993 году для издания на CD. Эту редакцию музыкант затеял для того, чтобы воплотить те задумки, которые не удалось задействовать десятилетием ранее. Звучание у позднего варианта величественное и глубокое, а песни исполняются Эдмундом Шклярским сдержанно и отстранено. В двух композициях - «Очень интересно» и «Деньги» лидер-вокал принадлежит давнему участнику «Пикника» Алексею Добычину, который к началу 90-х членом команды уже не был.

Исходная же версия 1982 года осталась в статусе магнитоальбома, а две вещи из нее - «Ночь» и «Опиумный дым»* - были изданы в 1994 году на «Коллекционном альбоме» «Пикника», ставшем ныне раритетом. В прошлом году коллектив решил выпустить изначальный «Дым» на CD, чтобы нынешние слушатели сполна прониклись духом времени. «Дым» записывался в ленинградской студии легендарного Андрея Тропилло.

Процесс шел в огромной спешке, музыканты уложились в два дня, поэтому о каком-то исключительном качестве саунда речи, конечно, не было. Но в раннем «Дыме» есть определенный задор и напор. Сегодня забавно слушать и электрическую соло-гитару, которая с наскока вклинивается в размеренные акустические переборы во вступлении к «Ночи»; и почти старческую хрипотцу Эдмунда Шклярского в «Опиумном дыме»*; и озорной запал уличного сталкера в вокале Алексея Добычина («Деньги»). В версии 1993 года все было более чинно и степено. К слову, Алексей Добычин в ранней версии «Дыма» исполнчет не только две указанные выше песни, но и «Хоровод» с «Караваном».

Внес свой вклад в исходный «Дым» и Андрей Тропилло. Благодаря ему появились звон монет в «Деньгах» и скрип дверей в «Ночи». А в нынешнем издании «Дыма» образца 1982 года появились две старые песни «Молчание» и и «Что смотришь в небо?», которые из-за цейтнота не удалось записать тогда. Теперь же они зафиксированы нынешними музыкантами с привлечением «пикниковских» ветеранов Алексея Добыяина и Евгения Волощука (бас). В первой из них Алексей Добычин смешно дискутирует в припевах с Эдмундом Шклярским, вторая привлекает своей наивной позднесоветской романтикой.

Оформление ретроспективного «Дыма» радикально отличается от канонической CD-версии, с картинкой в духе Сальвадора Дали на обложке. Египетская тема присутствует в обеих версиях дизайна, но в нынешнем издании изображение пирамид отсылает к обложке самого редкого диска «Пикника» «Египтянин». Обилие теплых солнечных тонов отсылают к высказыванию Эдмунда Шклярского, что партией 12-ти струнной гитары в первом «Дыме» он стремился добавить в общую звуковую палитру необходимый желтый цвет

