Дельфин, 10 июня, «Марсово Поле» (Оренбург)

10 июня Дельфин выступит с новой программой в Оренбурге на площадке "Марсово Поле"!

Концерт Дельфина летом 2026 — это....

• большая обновленная программа: новые композиции и уникальные версии известных хитов

• раритетные треки с самых первых альбомов, некоторые из которых никогда не звучали на концертах

• впечатляющее мультимедийное оформление: специально созданный для концерта видеоряд и световые эффекты, которые усилят восприятие тонкой лирики и по-настоящему удивят!

• погружение в эмоциональный, контрастный и ностальгический мир музыки Дельфина.

Начало в 20.00.