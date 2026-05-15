Norman «Пять тысяч дублей» (интернет-сингл)

Исполнитель: Norman, Название: «Пять тысяч дублей», Стиль: рок, Год: 2026

Группа Norman у себя на странице ВКонтакте назвала себя «сообществом людей, которые попросили у учителя выйти». Это очень точно характеризует их концепцию — герои песен похожи га разгильдяев, норовивших улизнуть от ответственности. Красноречивым примером такого подхода является песня «Пять тысяч дублей».

Казалось бы, герою сингла привалило счастье — он нашел пять тысяч рублей. Но вот тут-то и начинаются главные проблемы, как это нередко бывает в сказках и художественной литературе. Герой просто не знает, что ему делать с этим внезапно свалившимся на голову богатством. В магазинах столь крупную купюру отказываются менять, в банкомат, чтобы сделать вклад, она просто не лезет из-за своего неважного состояния, потратить деньги на девушку жалко. Казалось бы, дело неминуемо должно завершиться тупиком и бесславной потери шального прибытка. Но финал песни достаточно непредсказуем, и при этом, разумеется, этот ход конем не обошелся без вмешательства женщины!