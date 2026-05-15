Norman «Пять тысяч дублей» (интернет-сингл)

Norman «Пять тысяч дублей» (интернет-сингл)

Исполнитель: Norman, Название: «Пять тысяч дублей», Стиль: рок, Год: 2026

Группа Norman у себя на странице ВКонтакте назвала себя «сообществом людей, которые попросили у учителя выйти». Это очень точно характеризует их концепцию — герои песен похожи га разгильдяев, норовивших улизнуть от ответственности. Красноречивым примером такого подхода является песня «Пять тысяч дублей».

Казалось бы, герою сингла привалило счастье — он нашел пять тысяч рублей. Но вот тут-то и начинаются главные проблемы, как это нередко бывает в сказках и художественной литературе. Герой просто не знает, что ему делать с этим внезапно свалившимся на голову богатством. В магазинах столь крупную купюру отказываются менять, в банкомат, чтобы сделать вклад, она просто не лезет из-за своего неважного состояния, потратить деньги на девушку жалко. Казалось бы, дело неминуемо должно завершиться тупиком и бесславной потери шального прибытка. Но финал песни достаточно непредсказуем, и при этом, разумеется, этот ход конем не обошелся без вмешательства женщины!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
Лукашенко призвал готовиться к наземной операции против Белоруссии
Трамп сообщил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая
Стоп-кадр видео
Песков объяснил слова Путина о скором завершении украинского конфликта
Пятнадцать минут в ванной и слёзы в финале. Интервью Юлии Мендель как симптом
Избранное
Бензобак «Наушники и капюшон» (интернет-сингл)
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт
«Приключения Электроников» научили поклонников самой трогательной советской песне
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев предался «Воспоминаниям о былой любви» под оркестр
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Громыка» посвятил песню грядущим выборам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie