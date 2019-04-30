Аренда самой дорогой квартиры в Москве составила 6,4 млн рублей в месяц

19:39

Аренда самого дорогого объекта жилой недвижимости в Москве обойдется в 6,4 млн руб. в месяц. Речь идет о пентхаусе в отреставрированном доходном доме 1910 года постройки на Пречистенке. Цена его аренды сопоставима со средней стоимостью однокомнатной квартиры в столичном регионе, пишет РБК со ссылкой на компанию ЦИАН.

Квартира площадью 600 кв. м занимает три этажа и имеет выход на открытую террасу с видом на центр Москвы. В пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт в классическом стиле, здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Фото: ЦИАН

В квартире пять спален со своими санузлами, а также просторные гостиная и столовая зона с камином и отдельный блок для прислуги. Будущий арендатор также сможет пользоваться расположенной здесь баней, хаммамом, массажной комнатой и винным погребом. В стоимость входят три машино-места на охраняемой парковке.

Ранее риелторы сообщили, что самую дешевую квартиру в столице можно арендовать всего за 15 тыс. руб. в месяц, то есть в 426 раз дешевле, чем пентхаус на Пречистенке. Речь идет об однокомнатной квартире в панельной пятиэтажке на востоке Москвы.