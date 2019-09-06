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Элитные квартиры Баку и их основные особенности

19:00 6.09.2019

Обязательным условием для жилого комплекса элитной категории является закрытый благоустроенный двор с детской площадкой


Какими параметрами должна обладать современная элитная квартира

Приобретение недвижимости, как известно, не только способ улучшить качество жизни и повысить собственный статус, но и метод инвестирования. Действуя в соответствии с которым можно с минимальным риском накопить денежные средства. Дом нельзя утащить, а в хорошо укрепленном здании легко сохранить накопленное движимое имущество. Но с развитием общества значимость этого качества недвижимости несколько снизилось. Например, можно воспользоваться услугами банков, способных сохранить деньги клиентов в неприкосновенности. Как показывает анализ предложений жилья в каталоге новостроек Korter, покупатель, приобретая коттедж или квартиру в Баку, хочет обеспечить себе максимально комфортные условия.

Что характерно для жилья элит класса

В первую очередь это касается зажиточных слоев населения, способных выложить довольно круглую сумму за комфорт. Значительную долю стоимости жилья при этом составляет не площадь, а престижное расположение, наличие по соседству социально-бытовых объектов и удобной транспортной развязки, а также полноценное техническое оснащение жилого комплекса. Как и многие новые высотные здания в Баку, элитные новостройки сооружаются по монолитно-каркасной технологии. Их наружные стены строятся из красного кирпича и стекла, а в качестве утеплителя применяется базальтовая вата, которая в отличие от более дешевой стекловаты практически не поглощает воду и не меняет свои характеристики в условиях повышенной влажности.

О применении технологического оборудования стоит рассказать более детально. Как известно, стремление сэкономить на мелочах в конечном итоге всегда приводит к большим потерям, чем разовое мощное вложение денежных средств на старте. Современное оснащение стоит денег, а стоимость качественной техники будет еще выше, чем стандартное оборудование, массово применяющееся в строительной индустрии. Элитная недвижимость обязательно комплектуется системами бесперебойного питания электроэнергии с собственными генерирующими мощностями, системами непрерывной подачи воды и тепла. Отличным примером ЖК элит/премиум класса может послужить комплекс TAC Residence, который возводится в Баку. Зачастую для обеспечения повышенной надежности применяется дублирование оборудования, что предотвращает неприятные последствия при аварийных ситуациях.

Обязательным условием для жилого комплекса элитной категории является закрытый благоустроенный двор с детской площадкой и комфортной зоной отдыха, оснащенный системой доступа и находящийся под охраной специализированной компании. В такой дом нельзя зайти постороннему человеку – квартиры, как правило, оборудуются видеодомофонами и автоматическими регистраторами посетителей.

Часто элитные ЖК имеют компьютерные системы управления технологическими процессами. «Умный дом» контролирует состояние электросети, подачу воды и тепла, вентиляцию и кондиционирование помещений. Предоставляет жильцам возможность влиять, в том числе дистанционно, на параметры климата в квартирах.

Трудно достичь высокого уровня комфорта в малогабаритном жилище. Поэтому едва ли стоит покупать дорогую квартиру, в которой придется тесниться или небольшая высота потолков не будет позволять дышать полной грудью. Сегодня в Баку хватает предложений престижных однокомнатных квартир, площадь которых составляет не менее 58 м2, а 4-5-комнатные имеют площадь более 220 квадратных метров.

Темы: Для жизни, Недвижимость
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