Правила и особенности выбора таунхауса

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Таунхаус - самый подходящий тип недвижимости для жителей больших и маленьких городов

Это альтернативный вариант городской квартиры, классического загородного жилья. Небольшие коттеджи позволяют экономить площадь, что особенно актуально в условиях плотной застройки.

Как выбрать жилье?

Стоимость недвижимости зависит от площади, наличия инфраструктуры, других характеристик. Например в Москве сейчас популярны таунхаусы на Пятницком шоссе, покупатели получают развитую инфраструктуру, хорошую транспортную развязку. Покупателям предложена недвижимость разного класса.

При выборе жилья следует обращать внимание на такие характеристики:

- безопасность;

- площадь;

- инфраструктура;

- комфорт.



В большинстве случаев таунхаусы находятся на закрытой территории. Можно выбрать недвижимость в таком коттеджном городке, где обеспечена круглосуточная охрана.

Площадь таунхауса имеет большое значение. Компания "КАСКАД Недвижимость" предлагает жилье разной площади. Для семьи с 2 детьми идеально подходит дом на 150 кв. м. Если семья состоит из 6-7 человек, площадь жилья должна составлять минимум 200 кв. м.

Следует заранее подумать о важных нюансах. Наличие парковочных мест и зон для отдыха, естественное освещение, зеленые насаждения - все это влияет на комфорт.

Техническое состояние жилья

Первым делом необходимо обратить внимание на материалы, из которых построен дом. Самыми долговечными считаются кирпичные таунхаусы, построенные по европейскому стандарту. Такая недвижимость избавит владельцев от холода, лишнего шума.

Также нужно посмотреть на планировку, коммуникации таунхауса. Компания "КАСКАД Недвижимость" заботится о покупателях, предлагает им надежное жилье с разной планировкой. Дополнительным преимуществом станет благоустроенная придомовая территория.

Владелец таунхауса получает небольшой земельный участок. Как правило, площадь участка не превышает 2-4 соток. Собственник дома может распоряжаться землей по своему усмотрению, что является неоспоримым плюсом владения

Выбор жилой недвижимости требует серьезного подхода. Обязательно нужно обращать внимание на репутацию застройщика, состояние таунхауса и все необходимые документы. Лучше не покупать жилье с документами, в которых не указан статус владельца. Если земля не относится к собственности застройщика, могут возникнуть серьезные проблемы с заселением в новый дом.

