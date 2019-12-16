Москва вывезет около 25 млн тонн мусора в Калужскую и Владимирскую области

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Стало известно, в каких объемах и куда помимо Подмосковья столичные власти планируют вывозить мусор. За десять лет Москва вывезет свыше 15 млн тонн мусора в Калужскую и около 9 млн тонн во Владимирскую области, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект московской территориальной схемы обращения с отходами.

Уже в 2020 году в «экотехнопарк» в Износковском районе Калужской области будет вывезено более 1,5 млн тонн столичных отходов. Также 666 тыс. тонн московского мусора будет отправлено во Владимирскую область, однако на каком именно объекте он будет размещен, неизвестно.

Источник издания, близкий к АП, подтверждает достигнутые договоренности, которые, по его словам, были получены не без давления на владимирского губернатора Владимира Сипягина.

В июле Сипягин пообещал не допустить ввоз столичных отходов в регион, между тем глава Калужской области Анатолий Артамонов вместе с Сергеем Собяниным открыли "экотехнопарк" в Калужской области, отметив, что он "позволит решить проблему утилизации отходов столицы", отмечает "Коммерсант".

в Архангельскую область для захоронения. Напомним, там столичные в

Изначально власти Москвы планировали с 2020 года размещать возле станции Шиес в Архангельской области по 500 тыс. тонн (из 8 млн тонн, образующихся в столице) бытовых отходов ежегодно в течение 20 лет. Но из-за непрекращающихся в регионе с 2018 года многотысячных митингов против этого проекта, в июне строительство было заморожено. В проекте столичной территориальной схемы обращения с отходами объекта в Архангельской области нет.