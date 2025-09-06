Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Светогорск (Ленинградская область), в 7 км от финского города Иматра, и посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией, сообщает ТАСС.
"Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит, - со смехом заметил Медведев. - Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить".
Он добавил, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО.
Медведев прибыл на границу в сопровождении полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сотрудников пограничной службы и военных. Вместе они прошли по территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП), после чего Медведев пообщался с журналистами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Руководству РФ нужно почаще бывать на границе с Юкрейн, Азербайджаном,Казакстаном и особенно с прибалтийскими вымиратами для того чтобы понять как они охраняются чтобы принять меры по усилению границы РФ, а не для пиара как с Финляндией.
"Посмотрели на границу. Пока тихо, спокойно. Помнится мы финнов уже освобождали, надо довести освобождение до конца Финляндии!", - со смехом заметил Медведев.
Медведев настоящий херой, на границу со страной НАТО приехал. А генсек НАТО Марк Рютте задается вопросом — „Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Россия не имеет к этому никакого отношения”.
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И в даль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел. И думал он:
"Отсель грозить мы будем шведу;
Здесь будет город заложен.
Назло надменному соседу;
Природной здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море;
Все флаги в гости будут к нам -
И запируем на просторе".
Интересно,зачем он приехал?Посмотреть,что можно отдать финам в качестве жеста доброй воли?