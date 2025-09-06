Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО

00:40 6.09.2025

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Светогорск (Ленинградская область), в 7 км от финского города Иматра, и посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией, сообщает ТАСС.

"Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит, - со смехом заметил Медведев. - Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить".

Он добавил, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО.

Медведев прибыл на границу в сопровождении полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сотрудников пограничной службы и военных. Вместе они прошли по территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП), после чего Медведев пообщался с журналистами.