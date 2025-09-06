Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО

Дмитрий Медведев © Стоп-кадр из видеотрансляции

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Светогорск (Ленинградская область), в 7 км от финского города Иматра, и посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией, сообщает ТАСС.

"Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит, - со смехом заметил Медведев. - Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить".

Он добавил, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО.

Медведев прибыл на границу в сопровождении полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сотрудников пограничной службы и военных. Вместе они прошли по территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП), после чего Медведев пообщался с журналистами.

  1. 06.09.2025, 08:22
    Гость: .Штурман

    Руководству РФ нужно почаще бывать на границе с Юкрейн, Азербайджаном,Казакстаном и особенно с прибалтийскими вымиратами для того чтобы понять как они охраняются чтобы принять меры по усилению границы РФ, а не для пиара как с Финляндией.

  2. 06.09.2025, 07:28
    Гость: ЦИТАТА

    "Посмотрели на границу. Пока тихо, спокойно. Помнится мы финнов уже освобождали, надо довести освобождение до конца Финляндии!", - со смехом заметил Медведев.

  3. 06.09.2025, 07:26
    Гость: Пилот

    Медведев настоящий херой, на границу со страной НАТО приехал. А генсек НАТО Марк Рютте задается вопросом — „Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Россия не имеет к этому никакого отношения”.

  4. 06.09.2025, 06:30
    Гость: А.С. Пушкин

    На берегу пустынных волн
    Стоял он, дум великих полн,
    И в даль глядел. Пред ним широко
    Река неслася; бедный челн
    По ней стремился одиноко.
    По мшистым, топким берегам
    Чернели избы здесь и там,
    Приют убогого чухонца;
    И лес, неведомый лучам
    В тумане спрятанного солнца,
    Кругом шумел. И думал он:
    "Отсель грозить мы будем шведу;
    Здесь будет город заложен.
    Назло надменному соседу;
    Природной здесь нам суждено
    В Европу прорубить окно,
    Ногою твердой стать при море;
    Все флаги в гости будут к нам -
    И запируем на просторе".

  5. 06.09.2025, 06:27
    Гость: Андрей Хабаровский

    Интересно,зачем он приехал?Посмотреть,что можно отдать финам в качестве жеста доброй воли?

Все комментарии (11)
