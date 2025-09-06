В стандарт русской кухни войдет более 200 блюд

Рабочая группа при Минпромторге подготовит перечень из более 200 наименований блюд, которые войдут в стандарт русской кухни, пишет РБК со ссылкой на участников группы. 

Основу методических рекомендаций составит кулинарная «народная» классика — щи, рассольник, сковородная селянка (солянка), чиненые гусь и утка (то есть с различной начинкой). В перечень войдут не только общеизвестные блюда, такие как уха, борщ, блины, пироги, но и уникальные деликатесы — такие как визига (продукт из хорды, проходящей по спинному хребту осетровых рыб, использовался при приготовлении начинки для пирогов и кулебяки), курник, говяжий рубец

«В первом приближении перечень блюд будет содержать не менее 250 наименований», — подтвердили РБК в пресс-службе Минпромторга.

В Минпромторге пояснили РБК, что стандарт необходим, в первую очередь, для популяризации русских блюд, поскольку более 99% современных предприятий питания заявлены как кухни других государств (например «европейская кухня») или смешанное меню. Их доминирование и «критически низкое» распространение русской кухни в стране говорит о высокой степени иностранного влияния на граждан России всех возрастов и «нативном внедрении ценностей и идентичности других государств через национальную кухню»

  2. 06.09.2025, 13:10
    Гость: Хпр

    Та это же шевелиться надо, да и доходов от них чинуши лишаться тоже не захотят, так что их трогать не будут, а вам придется довольствоваться бесполезным стандартом.

