Что лучше для забора: профнастил или штакетник?

13:53

Для людей, которые не хотят постоянно что-то подкрашивать и ремонтировать - деревянные палки, натыканные по периметру, стали прошлым веком

Век же 21-ый предлагает более продвинутые варианты - заборы из штакетника или профнастила. Их схожесть неоспорима, но отличия все таки имеются. В чем особенность этих строительных материалов:какие плюсы и одновременно минусы скрывают в себе эти ограждения? Что же всё таки выбрать прагматичному землевладельцу?

Особенность забора из профнастила: плюсы и минусы

Профнастил сравнительно давно занимает лидирующие позиции на строительном рынке.

Важно! Самый основной аспект его популярности, который в тот же момент можно назвать особенностью - это быстрый монтаж. Процесс простой:рабочие внедряют опорные столбы, а при помощи поперечных стоек далее крепятся на них листы из профнастила. Вуаля! Заказчик не успел оглянуться, а его окружает безопасное ограждение, защищающее со всех сторон надежным тылом.

Плюсы забора из профнастила

- Высокая степень дополнительной шумоизоляции;

- Способны служить до 20 лет и больше;

- Расцветки любых цветов;

- Сплошная линия забора и быстрый монтаж;

- Доступная стоимость - весомый аргумент для такой внушающей покупки.

Минусы забора из профнастила

Невероятно, но факт! Особые минусы при эксплуатации изделий из профнастила выделить очень сложно. То, к чему кто-то относится с придиркой, для других является, напротив, плюсом, как то:

- Одни считают существенным недостатком - отсутствие просветов, другие не видят в этом отрицательной стороны;

- Считается, что заборы из профнастила подвержены коррозии. Это иллюзия.

Помните! Если листы изначально с качественным покрытием агрессивные воздействия окружающей среды им не страшны.

Особенность забора из штакетника:плюсы и минусы

Не забывайте! Штакетник - непроверенная временем новинка. Особенностью или отличительной чертой от профнастила можно назвать хорошую светопроницаемость.

Плюсы забора из штакетника

Пожалуй, тут плюсов не особо много:

- Основной плюс - срок службы 30-50 лет. Это, опять же, по заявлению производителя. Покупатель ещё не имел возможности проверить эти данные, ведь, как выше было замечено, штакетник - непроверенная временем новинка;

- Возможность самостоятельно регулировать зазоры между планками и высоту.

Минусы забора из штакетника

- Установка забора отнимает не мало времени и сил;

- Хорошая добыча для вандалов;

- Стоимость на порядок выше, чем у профнастила.

Что лучше для забора: профнастил или штакетник?

Любому будет не сложно подсчитать и плюсы, и минусы как у профнастила, так и штакетника: все они без прикрас были описаны в статье. По итогу с перевесом в несколько баллов лидером так и остался профнастил для забора. Это идеальное решение для ценителей презентабельного внешнего вида, одновременно надежности без грандиозных трат.