Что лучше для забора: профнастил или штакетник
Век же 21-ый предлагает более продвинутые варианты - заборы из штакетника или профнастила. Их схожесть неоспорима, но отличия все таки имеются. В чем особенность этих строительных материалов:какие плюсы и одновременно минусы скрывают в себе эти ограждения? Что же всё таки выбрать прагматичному землевладельцу?
Особенность забора из профнастила: плюсы и минусы
Профнастил сравнительно давно занимает лидирующие позиции на строительном рынке.
Важно! Самый основной аспект его популярности, который в тот же момент можно назвать особенностью - это быстрый монтаж. Процесс простой:рабочие внедряют опорные столбы, а при помощи поперечных стоек далее крепятся на них листы из профнастила. Вуаля! Заказчик не успел оглянуться, а его окружает безопасное ограждение, защищающее со всех сторон надежным тылом.
Плюсы забора из профнастила
- Высокая степень дополнительной шумоизоляции;
- Способны служить до 20 лет и больше;
- Расцветки любых цветов;
- Сплошная линия забора и быстрый монтаж;
- Доступная стоимость - весомый аргумент для такой внушающей покупки.
Минусы забора из профнастила
Невероятно, но факт! Особые минусы при эксплуатации изделий из профнастила выделить очень сложно. То, к чему кто-то относится с придиркой, для других является, напротив, плюсом, как то:
- Одни считают существенным недостатком - отсутствие просветов, другие не видят в этом отрицательной стороны;
- Считается, что заборы из профнастила подвержены коррозии. Это иллюзия.
Помните! Если листы изначально с качественным покрытием агрессивные воздействия окружающей среды им не страшны.
Особенность забора из штакетника:плюсы и минусы
Не забывайте! Штакетник - непроверенная временем новинка. Особенностью или отличительной чертой от профнастила можно назвать хорошую светопроницаемость.
Плюсы забора из штакетника
Пожалуй, тут плюсов не особо много:
- Основной плюс - срок службы 30-50 лет. Это, опять же, по заявлению производителя. Покупатель ещё не имел возможности проверить эти данные, ведь, как выше было замечено, штакетник - непроверенная временем новинка;
- Возможность самостоятельно регулировать зазоры между планками и высоту.
Минусы забора из штакетника
- Установка забора отнимает не мало времени и сил;
- Хорошая добыча для вандалов;
- Стоимость на порядок выше, чем у профнастила.
Что лучше для забора: профнастил или штакетник?
Любому будет не сложно подсчитать и плюсы, и минусы как у профнастила, так и штакетника: все они без прикрас были описаны в статье. По итогу с перевесом в несколько баллов лидером так и остался профнастил для забора. Это идеальное решение для ценителей презентабельного внешнего вида, одновременно надежности без грандиозных трат.