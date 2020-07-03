Перепланировка дома - организация пространства

19:11

Иногда получается так, что окна приобретённой квартиры смотрят на северную сторону, да и планировка, казалось бы, оптимальная с точки зрения функциональности

Но комфортна в использовании и неудобна, с точки зрения эргономики.

Так что же делать?

Стены ломать нельзя — они несущие. Нельзя переносить сантехнические зоны в жилые пространства. И, в конце концов, не получится перенести окна на другую сторону света — трудно дом развернуть!

Положение безвыходное? Придётся приспосабливаться к сложившемуся положению?

Нет! Выход всё-таки есть! Можно попробовать обратиться к профессионалам и узнать, чем они смогут помочь?

На самом деле существует множество способов и приёмов зрительно и функционально изменить неудобное пространство, решить проблемы нехватки солнечного света, привнести в холодные скучные стены тепло, уют и неповторимую оригинальность.

Рассмотрим решение этих проблем на примере определённого объекта.

Этот объект представляет собой не квартиру, а первый этаж двухэтажного дома на две семьи. К несчастью, дом расположен на местности так, что вся южная сторона досталась соседям. А наши заказчики получили, соответственно, северо-западную сторону света.

Хуже не придумаешь. Более того, дом спроектирован так, что все сантехнические зоны расположены по центру здания.

Первый этаж здания представляет собой:

Центральный вход, который далее раздваивается на два входа в две зеркальные жилые секции. На плане мы видим, что войдя в помещение, взору открывается большое проходное пространство, которому трудно найти функциональное применение, окна с балконами выходят на запад. Далее, проход в длинную узкую гостиную, потом на кухню, затем в гостевую комнату и далее, пройдя через узкий коридор, мы снова попадаем к входу в дом. Совершив кругосветное путешествие вокруг санузла и прачечной комнаты.

На втором этаже расположились спальные комнаты, но там объёмное пространство и решение оказалось удачней ввиду того, что аналогичный коридор стал гораздо шире, так как на первом этаже он сужался из-за лестницы, ведущей на второй этаж (ширина лестницы 1200, плюс простенок).

Но, как правило, жилым пространством является первый этаж, там семья проводит основную, активную часть времени. Поэтому решение планировки первого этажа наиболее актуально.

Итак, что мы имеем: большое пространство при входе и узкая гостиная является основной проблемой. Проблема усиливается ещё и тем, что из-за санузла, гостиная по отношению к пространству прихожей смещена настолько, что невозможно объединение двух объёмов. А узость самой гостиной и её местоположение по отношению к кухне также не позволяет объединить гостиную со столовой.

Следует сказать о составе семьи. Супружеская пара: муж — динамично развивающийся бизнесмен, жена — домохозяйка. Трое детей: два сына двух и восьми лет и дочка трёх лет.

Таким образом, было принято решение:

1. Разделить прихожую на две зоны, зону непосредственно прихожей и зону отдыха, функциональной перегородкой, выполненной целиком из массива дерева.

2. Гостиную и зону отдыха разделила колонна с активной люминесцентной подсветкой. Свет можно разделить на два основных вида: технический и объектный. Технический свет обычно прячут за светорассеивающий пластик либо в потолочные или стенные ниши. То есть он в основном и освещает объём помещения, но источника света не видно. В этом освещении обычно применяют люминесцентные лампы, которые имеют ряд непосредственных преимуществ перед галогеновыми лампами и лампами накаливания. Они являются энергосберегающими и крайне редко перегорают. В их спектр иногда добавляют ультрафиолет, то есть они ещё и полезны для здоровья. Люминесцентное освещение при отсутствии достаточного дневного освещения способно заменить интенсивный солнечный свет. В функцию объектного света, при применении технического, уже может не входить непосредственно освещение и, таким образом, он приобретает исключительно декоративный характер. Люминесцентный свет от колонны решает проблему солнечного света в зоне отдыха. Для видимого расширения гостиной, поверхность стены стала зеркальной, на потолке применена роспись, служащая для визуального увеличения высоты и пространства потолка (высота потолка 2700 мм.). В небольшой кухне удалось разместить большое количество кухонных шкафов (т. к. семья большая), зону приготовления — остров, и столовую зону. В столовую зону вошли: стол, посадочные места, бойлер, поворотный элемент, служащий для хранения кухонных аксессуаров, бар и рейлинг — и всё это на 15 кв. метрах. Для того чтобы пространство не казалось тесным — задекорировали один вход. Решили, что одного входа в гостиную из кухни достаточно. И поэтому проход от входа в гостиную до входа в детскую был превращён в кладовую, что для большой семьи весьма актуально.

На всех стенах выполнена роспись, что тоже расширяет пространство. Общие тона тёплые, массовое применение дерева, в том числе и для потолочных плинтусов. Таким образом, несмотря на северное расположение и неудачную планировку, применяя активный искусственный свет, различное, грамотно подобранное сочетание цветов, удачное декорирование способно изменить архитектуру пространства.

Фото с сайта Pixabay.com

