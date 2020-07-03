Умный дом - что это такое

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На первый взгляд, это обычное жилище, но в его стенах спрятана система, позволяющая значительно облегчить жизнь его хозяев

Казалось бы, что может быть проще, чем включить или выключить свет, закрыть или открыть окно, а также сделать любую другую из множества повседневных мелочей. На это, как правило, в повседневной жизни даже не обращают внимания.

Тем не менее умный дом позволяет включить свет на кухне, не выходя из спальни. Более того, на кухню можно дать команду включить теплый пол и приготовить завтрак, чтобы не приходилось холодным и темным зимним утром выходить из теплой спальни ледяной мрак коридора и других комнат.

В таком жилье можно почувствовать себя аристократом, которому его собственное жилье готовит кофе. И притом может работать круглосуточно, без выходных и отпусков.

В целом общая система подразделяется на две подсистемы. Одна управляет тем, что находится внутри здания, то есть, такие функции, как отопление, сигнализация, вентиляция и другие. Другая относится ко всему, что снаружи. Обычно это освещение во дворе, полив растений на участке, открывание и закрывание ворот и тому подобное.

Необходимые функции можно подобрать индивидуально, под свои личные желания и возможности, вплоть до своевременной стирки белья и кормления аквариумных рыбок.

Экскурс в историю



Люди всегда стремились к тому, чтобы увеличить комфорт и уменьшить повседневную рутину и первые прототипы современных систем контроля комфорта появились уже в конце 70-х годов прошлого века. Тогда управление осуществлялось посредством обычной домашней электропроводки, при этом в доме находились различные датчики, благодаря которым свет можно было включать хлопком в ладоши, а двери открывались сами, стоило только к ним подойти.

В то время это производило на неискушенных гостей весьма сильное впечатление, вплоть до шока. Многим могло показаться, что в доме завелся полтергейст и привидения.

В основном подобное реализовалось в Америке, а в СССР такими «излишествами» тогда как-то не особо заинтересовались, да и разница в принятых стандартах электропроводки мешала. Дело в том, что в США напряжение в сети равнялось 110 В при частоте в 60 Гц. Лишь к началу 90-х годов был разработан единый стандарт, позволяющий изготавливать оборудование для умных домов в любой стране мира.

Подробнее о способностях «умного» дома



Наиболее тщательно в системе разрабатывался контроль освещения. Включать и выключать свет в доме можно, находясь где угодно. В том числе и будучи вдали от него. Даже если владельцы уехали в отпуск, есть возможность имитации их присутствия: система сама будет включать свет в разных комнатах, а потом гасить его ночью. Таким образом, есть шанс обмануть потенциальных злоумышленников, желающих поживиться чем-нибудь, пока хозяева в отъезде.

Вторая немаловажная функция – отслеживание погодных условий, то есть – климат-контроль. Система способна следить за силой ветра, влажностью, температурой, осадками, а затем, на основании таких данных, регулировать микроклимат в самом доме. В холодную пору она может включить подогрев теплого пола, при дожде или ветре закроет окна, а для защиты от жаркого солнца без напоминаний опустит жалюзи.

Владельцу останется лишь задать параметры желаемого уюта.

При желании можно составлять сценарии, которые система будет четко выполнять, например, очистит от снега проезд к гаражу, наполнит водой ванну или бассейн, проветрит или прогреет комнаты. И также можно задать программу своевременного полива растений и кормления домашних питомцев.

Умный дом постоянно находится под охраной, не надо больше беспокоиться, выключен ли утюг и закрыты ли двери. Поскольку дом не только может сделать это сам, но и при необходимости блокировать аварийную ситуацию, отключив электричество или водопровод. Владелец же получит соответствующее уведомление, либо сам может связаться со своим домом в любой момент, дабы проверить обстановку.

Управление «умным» домом



Для реализации функций управления используется кнопочная либо сенсорная панель. Первая имеет небольшой экран, отображающий необходимую информацию о состоянии системы и действиях с ней. Каждая кнопка также отвечает за приборы и команды для них. Сенсорная же панель отличается тем, что все кнопки отображены на большом экране, который более функционален и отображает больше информации. Но кнопочный вариант панели стоит меньше.

На расстоянии управление осуществляется через интернет.

Главные преимущества



Конечно, такая система будет стоить немалых денег, но в итоге это обернется значительной экономией. Ведь электричество и отопление будут работать только тогда, когда они нужны. Ресурсы тратятся лишь по необходимости.

Кроме того, «умный» дом работает как единая система, в которой согласована каждая мелочь и невозможно будет включить подогрев пола при открытом окне. А в аварийных ситуациях система способна перекрывать воду или газ, избавляя хозяев от серьезных неприятностей даже в случае их отсутствия.

Фото с сайта Pixabay.com

