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Россия стала лидером среди европейских стран по строительству квартир

11:18 20.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Россия стала лидером Европы по числу квартир, введенных в эксплуатацию за последние три года, пишет РИА Новости.

Всего за последние три года в стране было построено более 3,3 миллиона квартир. На каждые 10 тысяч человек в России в 2017-2019 годах было введено 227 единиц жилья. Это является самым большим показателем среди 29 стран Европы.

На втором месте расположилась Австрия с 207 сданными квартирами на 10 тысяч граждан. Третью позицию занял Казахстан с показателем 181 квартира на 10 тысяч человек.

В топ-5 вошли также Финляндия и Ирландия.

Меньше всего жилья строят в Италии, выяснили исследователи: 26 квартир на 10 тысяч граждан. Слабый показатель и у Греции (27 квартир), а также у Португалии (34 квартиры на 10 тысяч человек).

Ранее в июле президент Владимир Путин заявил, что у правительства в настоящее время есть исторический шанс кардинально решить квартирный вопрос в России. Он отметил, что решить жилищную проблему в масштабах страны можно, даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают».

Темы: Недвижимость, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 16:42
Гость: mesozoic_2

в год по 1 квартире на 132 человека
20.07.2020, 16:03
Гость: Цифры достоверные представим?

Или по хуторской привычке соврем и спрячемся? Любимое занятие хуторянина - дуть в опустошенную бутыль из под горилки.
20.07.2020, 16:03
Гость: Мамба

Да, в России тяжело, Вы правы. В Европе квартплаты тоже большая часть расходов. Наша квартплата - пятая часть моих с женой доходов. Правда, у нас на двоих 124 кв. Метра.
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