Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60-70%
Износ коммунальной инфраструктуры в России составляет 60-70%. Такую оценку состояния жилищно-коммунального хозяйства в стране дал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
По его словам, гнилые трубы остались еще с советских времен.
На модернизацию водопровода, очистных сооружений, канализации правительство РФ выделило 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, пишет ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Каждый год из этой страны только официально выводится за рубеж до 60 миллиардов баксов (!), кубышки непонятного назначения типа подушек безопасности (по путински) хранят на западе подальше от своих до 500 миллиардов баксов (!). Действительно какая инфраструктура такое выдержит. Бездарное двадцатилетнее руководство начинает аукаться даже для власти, а уж люди хлебают от этого по полной.
Глядя как растёт благосостояние управдомов этого не скажешь Наверно хотели сказать что 70 процентов средств разворовывается
Эта тема вброшена с одной целью, чтобы ещё глубже залезть в карман граждан, цель то благая починить коммуналку.
Коммуняки предупреждали что наследства СССР хватит лет на 20.Правы оказались.
Это что такое? Призывает к майдану? Да как ты смеешь мешать нам, бороться из Берлина с хохлами? Кругом, понимаешь враги, а он недоволен. К ногтю! Точка!