Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60-70%

Каждый год из этой страны только официально выводится за рубеж до 60 миллиардов баксов (!), кубышки непонятного назначения типа подушек безопасности (по путински) хранят на западе подальше от своих до 500 миллиардов баксов (!). Действительно какая инфраструктура такое выдержит. Бездарное двадцатилетнее руководство начинает аукаться даже для власти, а уж люди хлебают от этого по полной.