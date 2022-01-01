Хозяином самого дорогого особняка в Лондоне назван российский экс-сенатор

15:25 1.01.2022

Владельцем самого дорогого на момент приобретения объекта недвижимости в Лондоне оказался Андрей Гурьев, российский миллиардер, основной владелец компании "Фосагро" и бывший член Совета Федерации от Мурманской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание New Yorker.

Имя владельца исторического лондонского особняка "Уайтхерст", приобретенного за 50 млн фунтов в 2008 году, держалось в секрете семь лет.

Как указывает американское издание, на момент приобретения поместья Гурьев являлся членом Совета Федерации и продолжил им быть вплоть до 2013 года, однако собственность в Лондоне ни разу не появлялась в поданных им декларациях. И лишь четыре дня назад официальный представитель бизнесмена подтвердил журналу причастность семьи Гурьевых к недвижимости, заявив, однако, что Гурьев является "не законным владельцем особняка, а бенефициаром офшорной компании, в собственности которой он числится".

Все это время, по данным издания, владение вторым по размеру после Букингемского дворца особняка Лондона приписывалось российской предпринимательнице, супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, несмотря на многочисленные опровержения, озвученные ею лично и ее пресс-службой.