Хозяином самого дорогого особняка в Лондоне назван российский экс-сенатор

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Владельцем самого дорогого на момент приобретения объекта недвижимости в Лондоне оказался Андрей Гурьев, российский миллиардер, основной владелец компании "Фосагро" и бывший член Совета Федерации от Мурманской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание New Yorker.

Имя владельца исторического лондонского особняка "Уайтхерст", приобретенного за 50 млн фунтов в 2008 году, держалось в секрете семь лет.

Как указывает американское издание, на момент приобретения поместья Гурьев являлся членом Совета Федерации и продолжил им быть вплоть до 2013 года, однако собственность в Лондоне ни разу не появлялась в поданных им декларациях. И лишь четыре дня назад официальный представитель бизнесмена подтвердил журналу причастность семьи Гурьевых к недвижимости, заявив, однако, что Гурьев является "не законным владельцем особняка, а бенефициаром офшорной компании, в собственности которой он числится".

Все это время, по данным издания, владение вторым по размеру после Букингемского дворца особняка Лондона приписывалось российской предпринимательнице, супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, несмотря на многочисленные опровержения, озвученные ею лично и ее пресс-службой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.01.2022, 22:37
    Гость: Skeptik

    Номенклатуре и при царствовании Ульянова жилось хорошо
    Максим Горький любил также заграницу
    Писал про то как на дне живется
    А сам проживал на Капри

  2. 01.01.2022, 22:23
    Гость: что за диблизм

    кого бомбить . за чем? фосагро то .оно где? в англии что ли. а а в случае кофликта эти выкормыши будут на коленках ползать что бы их не отодвинули от кормушки. скажете про какието бумажки типа подтверждение права собственности? да подтереться. а домик в англии .счета там .деньги . побрякушки. так их тамошние англичашки отберут. типа нажито не праедным путем.и глааное. всё ведь по закону. как у нас так и них

  3. 01.01.2022, 21:56
    Гость: Аналогично

    Подумать только, что каких то 100 лет тому назад в России расстреливали людей по социальному и имущественному признаку. Неужели не жалко бессмысленно убиенных ради того, чтобы уроженец г. Лобня (Московская область), родившийся в обычной советской семье, настолько обычной, что в биографии Гурьева его родители вообще не упоминаются, который интересовался гиревым спортом, занимался единоборствами и связывал с ними надежды на будущее, нажил такое состояние и полностью вывел его со своей бывшей Родины?

  4. 01.01.2022, 21:56
    Гость: Халдей

    В Лондоне тысяч 5 наберется российских
    Настоящих Европейцев с 100 миллионов баксов и более
    Они все из комсомола и КПСС
    Юра европеец им в подметки не годится
    В каждой губерне министерстве кремле их видимо невидимо

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