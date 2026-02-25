Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

16:11 25.02.2026

Руководителей региональных органов регулирования можно было бы «дисквалифицировать» в некоторых случаях из-за тарифов на ЖКХ. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства за 2025 год в Госдуме и отвечая на вопрос депутатов о росте тарифов ЖКХ, пишет РБК.

По его словам, некоторые субъекты России свои полномочия по регулированию тарифов ЖКХ не всегда использовали качественно. «Это в том числе из-за отсутствия необходимых полномочий у Федеральной антимонопольной службы», — сказал Мишустин.

«Мы на сегодняшний день хотим дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», — сказал Мишустин.

Вместе с тем рост для социально незащищенных категорий населения был ограничен, отметил премьер.

Стоимость услуг ЖКХ в 2026 году выросла в январе: предельное повышение, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года они вновь вырастут. Степень подорожания будет различаться в зависимости от регионов.

Жители регионов стали получать повышенные квитанции на оплату ЖКУ и негативно отреагировали на рост цен. Жалобы, в частности, поступали из Красноярского края, Приморья, Калининградской и Архангельской областей.

Глава ФАС Максим Шаскольский, комментируя жалобы, пояснил, что тарифы ЖКХ с 1 января 2026 года не изменились относительно прошлого года. По его словам, в начале года была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% ввиду изменения базовой ставки НДС (повысилась с 20 до 22%), но никаких других изменений не происходило.