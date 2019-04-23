Рассекречено досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину

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В документах указывается, что лидер нацистов прибыл в Аргентину через две с половиной недели после взятия Берлина советскими войсками



Фото Генрих Гофман с сайта wikimedia.org

Федеральное бюро расследований изучало версию о том, что Адольф Гитлер бежал на подводной лодке в Аргентину в конце Второй мировой войны.

О проведенных мероприятиях стало известно из рассекреченных документов, которые в сокращенном виде были недавно опубликованы на сайте ведомства.

Сообщения об интересе к этому делу ФБР датированы 21 сентября 1945 года. По официальной версии, к тому моменту Гитлер был мертв уже на протяжении пяти месяцев, но в одном из документов ФБР указывается, что лидер нацистов предположительно прибыл в Аргентину через две с половиной недели после взятия Берлина советскими войсками.

Сообщается, что 50 высших должностных лиц поверженного режима и членов их семей якобы приплыли к берегам Южной Америке на двух субмаринах, а затем продолжили путешествие по суше на лошадях. При этом, как отмечает «Газета.ru», значительная часть текста в выложенных на сайте сканах бумаг недоступна для прочтения.

Легенда об успешном побеге Гитлера имеет высокую популярность у любителей конспирологии, которые утверждали, что после разгрома Третьего рейха бывший фюрер многие годы вполне комфортно жил под вымышленным именем и с измененной внешностью в Аргентине, где чувствовал себя весьма вольготно под присмотром режима Хуана Перона, и умер уже глубоким стариком. В представленном ФБР досье имеется документ, согласно которому Гитлер действительно якобы проживал на ранчо в предгорьях Анд.

В архиве содержится переписка директора ФБР в 1924-1972 годах Джона Гувера со своими подчиненными.

Из нее следует, что руководитель ведомства сильно сомневался в реальности спасения Гитлера, и предпочел не тратить время на расследование, посчитав собранные доказательства недостаточными. Все имевшиеся сведения были переданы для проверки в военную разведку.

Также отмечается, что многие нацисты после Второй мировой войны действительно нашли приют в Аргентине. Для их эвакуации через Атлантический океан были разработаны секретные маршруты, названные американскими спецслужбами «крысиными тропами». Так, 17 августа берегов этой страны достигла подводная лодка U-977, на которой, как утверждалось еще в XX веке, и спасся Гитлер. Правда, ее командир Хайнц Шаффер опроверг этот миф в 1952 году в своей книге.

Российский историк Алексей Комогорцев рассказал телеканалу «Звезда», насколько правдоподобна может быть версия о том, что Адольф Гитлер на самом деле не умер, а просто сбежал. Причем ученый не стал называть такой вариант сенсационным, так как речь идет о секретных документах, в соответствии с которыми в ФБР отрабатывали версию бегства Гитлера в Аргентину.

«Начнем с того, что Сталин не верил в смерть Гитлера. Вообще, картинка о том, как в мае 1945 года он мечется в безумном состоянии в своем бункере - все это совершенно не так, потому что о том, что война будет проиграна, было известно уже в 1943 году», - сказал Комогорцев.

Он напомнил, что в 1944 году на встрече немецких промышленников с представителем Мартина Бормана решались «конкретные вопросы по послевоенному обустройству Германии», по уводу средств от союзников на будущие нужды. Таким образом, усилия по обеспечению возможностей дальнейшего послевоенного существования предпринимались давно.

По сведениями Комогорцева, было запущено несколько секретных программ по эвакуации, высоким технологиям, финансам и экономике. Поэтому версия о том, что все руководство рейха разом покончило с собой, очень сомнительна.

«К тому же, надо помнить, что у всех них были двойники, в том числе и у самого Гитлера», - подытожил историк.

При этом историк и специалист по Третьему рейху Константин Залесский заявил телеканалу «360», что версия о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году - не более чем слухи.

По его словам, власти Аргентины, правившие страной в тот период, давали убежище многим немецким военным преступникам, которых использовали для укрепления собственных спецслужб и экономики, однако помогать Гитлеру они бы не стали, опасаясь крупного международного скандала, утверждает Залесский.

«Первые сведения о бегстве появились, если я не ошибаюсь, в июле 1945 года. Потом с периодичностью раз в пять лет такие сказки появляются - книги, статьи и так далее. Бесконечное количество работ. Они будут появляться, пока про Гитлера не забудут», - утверждает публицист.

Историк также указывает на то, что Гитлер не перенес бы путь через Атлантику на подлодке по состоянию своего здоровья. Он указал на то, что диктатор мог отправиться в «Альпийскую крепость» за две недели до падения Берлина, а оттуда уже куда угодно, но не стал этого делать.