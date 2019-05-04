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Аренда интерактивного стола

21:04 4.05.2019

Нет смысла делать дорогостоящее приобретение навсегда

Интерактивные столы становятся все более популярными в самых разных видах бизнеса. Они помогают выгодно представить продукт или услугу, оформить шоу или презентацию, провести семинар и прочие развлекательные или строгие и важные мероприятия. Современные же технологии позволили добиться создания такого оборудования, которое обеспечивает его бесперебойную работу.

Стоп-кадр видео

Конечно, лучше всего брать интерактивный стол в аренду. Дело в том, что такое оснащение по большому счету требуется только на момент проведения мероприятий. И нет смысла делать дорогостоящее приобретение навсегда. Более того, время не стоит на месте, а компания, которая сдает в аренду интерактивное оснащение, постоянно работает над его совершенствованием и через какое-то время готова предложить нечто новое. В то самое время, как купленный аналогичный продукт используется крайне редко и быстро устаревает.

Однако аренда интерактивного стола принесет пользу, если сотрудничать с надежным и ответственным бизнесом, предоставляющим эти услуги. Надо стараться получить максимально полный сервис. Это значит, что та компания, которая предлагает столы в аренду, должна сама же заниматься разработкой и изготовлением оборудования под поставленные заказчиком задачи, делать всю работу по созданию специального контента. Также организация должна обеспечить доставку с монтажом и отладкой оборудования. Желательно, чтобы работало постгарантийное и гарантийное обслуживание.

Что из себя представляет интерактивный стол?

Если планируется на интерактивный стол аренда, следует знать, что из себя представляет этот вид технологии. По сути, это - огромный iPad, которым можно управлять простым касанием. Естественно, для сборки большого гаджета используется Мультитач-технология, что дает доступ нескольким людям возможность взаимодействовать между собой и с самим интерактивным ПО.

Использовать интерактивные столы можно в самых разных сферах. Это - выставки с презентациями. Такое оборудование позволяет существенно повысить отдачу от проводимого мероприятия. Также используется в пунктах общественного питания.

На сегодняшний день такое оснащение применяется только самыми продвинутыми ресторанами и барами. Причем стол становится не только выгодной отличительной чертой среди конкурентов, но и привлекательным элементом для самих посетителей. Кроме того, столы ставятся в музеях и банках, в отелях и многих других точках.
 

Темы: Технологии, Наука и техника
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