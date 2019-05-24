Россия отмечает День славянской письменности и культуры

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Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, 15 век. Фото с сайта wikimedia.org

24 мая чествуют святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке славянскую азбуку.

Основная идея праздника – тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда, а также в Болгарии, Белоруссии, Македонии, на Украине.

Считается, что не позднее 863 г. уроженец византийского города Солунь (ныне Салоники в Греции) монах Кирилл, в миру Константин Философ (827-869), в сотрудничестве с братом Мефодием (в миру Михаил, 815-885), разработал для записи православных богослужебных текстов на старославянском языке первый известный славянский алфавит, за которым закрепилось название «кириллица» - по имени создателя.

Позднее она была заменена новым алфавитом, также названным кириллицей. Эта азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском и украинском языках, напоминает ТАСС.

Почитание памяти святых Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X-XI веках. В России этот день первоначально отмечался преимущественно церковью, на государственном уровне впервые был торжественно отпразднован в 1863 году - в год 1000-летия создания славянской азбуки.

После революции 1917 года он долгое время не отмечался. Идея возобновления празднования памяти святых Кирилла и Мефодия в Советском Союзе возникла в 1985 года, когда отмечалось 1100-летие со дня смерти Мефодия.

В январе 1991 года президиум Верховного Совета РСФСР объявил 24 мая Днем славянской письменности и культуры.

Центром праздничных торжеств станет Красная площадь в Москве, где пройдет концерт «Мир, в котором я живу», сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В концерте примут участие более 30 хоров общей численностью около 1000 человек, дирижеры - народный артист России Геннадий Дмитряк и заслуженный артист России Алексей Пузаков, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина. Главный хормейстер проекта – народный артист России Лев Конторович.

Праздник хорового пения объединит на главной сцене солистов ведущих оперных трупп: Алексея Татаринцева (тенор), Василия Ладюка (баритон), Полину Шамаеву (меццо-сопрано) и звезд российской эстрады: народного артиста России Олега Газманова, народную артистку России Надежду Бабкину и ансамбль «Русская песня». Традиционный участник праздничного торжества - Хор Сретенского монастыря.