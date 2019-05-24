]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Россия отмечает День славянской письменности и культуры

14:13 24.05.2019
Святые Кирилл и Мефодий
Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, 15 век. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

24 мая чествуют святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке славянскую азбуку.

Основная идея праздника – тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда, а также в Болгарии, Белоруссии, Македонии, на Украине.

Считается, что не позднее 863 г. уроженец византийского города Солунь (ныне Салоники в Греции) монах Кирилл, в миру Константин Философ (827-869), в сотрудничестве с братом Мефодием (в миру Михаил, 815-885), разработал для записи православных богослужебных текстов на старославянском языке первый известный славянский алфавит, за которым закрепилось название «кириллица» - по имени создателя.

Позднее она была заменена новым алфавитом, также названным кириллицей. Эта азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском и украинском языках, напоминает ТАСС.

Почитание памяти святых Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X-XI веках. В России этот день первоначально отмечался преимущественно церковью, на государственном уровне впервые был торжественно отпразднован в 1863 году - в год 1000-летия создания славянской азбуки.

После революции 1917 года он долгое время не отмечался. Идея возобновления празднования памяти святых Кирилла и Мефодия в Советском Союзе возникла в 1985 года, когда отмечалось 1100-летие со дня смерти Мефодия.

В январе 1991 года президиум Верховного Совета РСФСР объявил 24 мая Днем славянской письменности и культуры.

Центром праздничных торжеств станет Красная площадь в Москве, где пройдет концерт «Мир, в котором я живу», сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В концерте примут участие более 30 хоров общей численностью около 1000 человек, дирижеры - народный артист России Геннадий Дмитряк и заслуженный артист России Алексей Пузаков, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина. Главный хормейстер проекта – народный артист России Лев Конторович.

Праздник хорового пения объединит на главной сцене солистов ведущих оперных трупп: Алексея Татаринцева (тенор), Василия Ладюка (баритон), Полину Шамаеву (меццо-сопрано) и звезд российской эстрады: народного артиста России Олега Газманова, народную артистку России Надежду Бабкину и ансамбль «Русская песня». Традиционный участник праздничного торжества - Хор Сретенского монастыря. 

Темы: Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.05.2019, 20:26
Гость: коле

какое латинское КИРИЛЛИЦА. А так вы правы.
24.05.2019, 20:19
Гость: порто-франко

Поразительная безграмотность (или мелкая подлость ?):
"византийского города Солунь (ныне Салоники в Греции)".
Этот греческий город с самого своего основания именовался Θεσσαλονίκη Тессало-ники или Фессало-ники (русский язык не передаёт звука буквы Θ).
Солунью его звали славяне, но это не его имя.
24.05.2019, 18:59
Гость: А. В.

Преодоление лексического пропуска.
--------
Константин Философ (св. Кирилл) изобрёл глаголицу!
"Кириллицу" же выработали русы. В 2 этапа!
1) Протокириллицу на рубеже 8-9 вв. (базируясь на тогдашнем унциальном греко-византийском алфавите) в Русском Каганате (или чуть раньше).
2) Собственно "кириллицу" в сер. 9 века (базируясь на протокириллице) в Первом Русском (дирово-аскольдовом) Великом Княжении. Её и видел Константин Философ в Херсонесе в 859 году.
Все комментарии (9)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.