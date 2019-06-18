Роскомнадзор разработал правила изоляции Рунета

18:13

Роскомнадзор подготовил проект приказа, в котором описаны правила маршрутизации при централизованном управлении Рунетом. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно закону об автономном Рунете, если будут угрозы безопасности и целостности функционирования российского сегмента Сети, то управлять им будет Роскомнадзор.

Представленные правила запрещают операторам связи и интернет-провайдерам передавать трафик за пределы России, кроме Калининградской области, а также посольств и представительств страны за рубежом.

При этом маршрутизация трафика между автономными системами операторов (или в пределах одной системы) также должна осуществляться только через точки обмена трафиком или точки присоединения на территории РФ. По требованию Роскомнадзора операторы должны будут изменить маршруты.

«Чисто теоретически пострадают те ресурсы, которые хостятся за рубежом. Однако есть предположение, что по внутренним каналам также ходит часть зарубежного трафика и люди пользуются Рунетом не только внутри России, но и за рубежом. На практике пока никто не проверял. Возможно, окажется, что какие-то каналы между Москвой и Санкт-Петербургом переполнены», – прокомментировал проект Герман Клименко, бывший советник президента по развитию интернета, директор компании LiveInternet (цитата по BFM).

Чтобы сохранить работоспособность, компаниям необходимо уже сейчас «озаботиться четким обеспечением локализации», отмечает он.

«Если вы вещаете на Россию, у вас должно быть какое-то решение для российской истории, чтобы в случае любых конфликтов остаться на плаву, в рабочем состоянии», – подчеркнул Клименко.

В конце мая Минкомсвязь подготовила проект постановления, в котором перечислила виды угроз, при возникновении которых Рунет переведут в автономный режим работы.

В списке значатся: «угроза целостности сетей» (невозможность соединения или передачи информации между пользователями); «угроза устойчивости сетей» (при частичном отказе оборудования или при возникновении природных, техногенных катастроф); «угроза безопасности сетей» (попытки взлома или другие «дестабилизирующие внутренние или внешние информационные воздействия» на оборудование).

Владимир Путин подписал закон об автономном Рунете 1 мая, напоминает «Право.ру». Закон предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика и призван обеспечить работу российского сегмента Сети в случае отключения от иностранных корневых серверов. Основные положения документа также вступят в силу с ноября.