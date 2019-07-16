На военно-техническом форуме «Армия» состоялась премьера беспилотника «Корсар»

16:29

Холдинг «Росэлектроника» впервые представил в открытом доступе летный образец разведывательного дрона «Корсар»

Премьера беспилотника состоялась на форуме «Армия-2019».



Стоп-кадр из видео в YouTube

Без пилота в голове

Новый беспилотник «Корсар» предназначен для всепогодной воздушной разведки местности, осуществления патрульных и наблюдательных полетов и выполнения аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 км.

Дрон-разведчик способен развивать скорость до 150 км/ч. Масса «Корсара» составляет 200 кг, размах крыльев – 6,5 м, длина фюзеляжа – 4,2 м.

«Корсар» может совершать полет на высоте более 5000 метров, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов. Экономичный двигатель позволяет «Корсару» находиться в воздухе до 8 часов. Собранная дроном информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени.

БПЛА «Корсар» является частью комплекса, в состав которого входят несколько летательных аппаратов и единая наземная система управления. В перспективе комплекс может быть оснащен летательными аппаратами с улучшенными характеристиками и расширенными функциями.

Министерство обороны РФ уже сообщило о намерении серийно закупать новый беспилотник.

«Корсар» разработан рыбинским АО «КБ «Луч», входящим в холдинг «Росэлектроника». Первая модель была показана в закрытом режиме на форуме «Армия-2015». В 2018 году на параде Победы были продемонстрированы БПЛА самолетного типа «Корсар» и вертолетного типа «Катран» на грузовых платформах КамАЗ.

Комплекс «Корсар» может быть использован для решения таких гражданских задач, как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей.