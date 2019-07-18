NANO Антивирус Pro получил одиннадцатую по счету награду тестовой лаборатории VB100

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Первую награду VB100 NANO Антивирус Pro получил в апреле 2016 года

Российский антивирус NANO Антивирус Pro в очередной раз показал отличные результаты в тестировании британской лаборатории VB100. Уже в 11 раз высокое качество отечественного продукта отмечено одной из самых престижных наград антивирусной индустрии.



Фото с сайта nanoav.ru

Тестовая лаборатория VB100, базирующаяся в Великобритании – авторитетная независимая организация, более 20 лет проводящая тестирование антивирусных продуктов. Наличие награды VB100 у антивируса является признанным во всем мире подтверждением его высочайшего качества.

В процессе проверки подтверждено 100% обнаружение вредоносных программ в специальной тестовой выборке лаборатории, составленной из самых актуальных угроз, а также полное отсутствие ложных срабатываний на наборе «чистых» файлов. В рамках тестирования NANO Антивирус Pro также показал высокий результат на дополнительном наборе вредоносных файлов.

Первую награду VB100 NANO Антивирус Pro получил в апреле 2016 года, а затем продолжил своими результатами успешно подтверждать право находиться среди мировых антивирусных лидеров.

В течение прошедших 3 лет NANO Антивирус Pro помимо наград получает самые лестные отзывы от профессионалов из команды VB100:

«NANO Антивирус Pro продолжает впечатлять в течение всех последних тестов, показывая устойчивую тенденцию к совершенствованию по всем направлениям».

«Продукт выглядит свежо и просто, но при этом управляется со всеми тестами без малейших признаков нестабильности».

«В этом месяце он вновь показал себя с лучшей стороны. Стабильность была безупречной, влияние на систему вполне приемлемо. Обнаружение вредоносных образцов довольно высокое, в том числе безупречное на выборках Wildlist, без проблем с ложными срабатываниями»

«Продукт лаконичен и лёгок в использовании, показывает примечательную стабильность под тяжёлой нагрузкой при прохождении тестовых процедур, не проявляя ни малейших проблем стабильности».

«NANO Антивирус Pro должен гордиться своей производительностью, проявляемой при прохождении наших тестов уже в нескольких тестированиях подряд; он показывает себя как серьёзный, надёжный продукт».

NANO Антивирус Pro – простой и удобный антивирусный продукт, предназначенный для защиты домашних и офисных персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows от всех типов вирусов, троянских программ, червей и прочих вредоносных программ, в том числе шифровальщиков, блокировщиков экрана, банковских троянских программ, потенциально нежелательных программ, рекламных программ, программ-шпионов и т.д.

Особенностью NANO Антивирус Pro является уникальная система динамического лицензирования, позволяющая гибко управлять антивирусной защитой на нескольких устройствами, получая за это бонусные дни защиты. Подробнее о системе динамического лицензирования можно узнать на сайте разработчика.

NANO Антивирус Pro полностью адаптирован для 32 и 64-битных редакций ОС Windows, в том числе серверных, начиная с Windows 7, включая Windows 10 с рекомендованными обновлениями.

Антивирусные решения ООО «НАНО Секьюрити» одобрены компанией Microsoft для использования на операционных системах Windows, имеют золотую сертификацию OPSWAT, а также сертифицированы компаниями Intel и 1С.

NANO Антивирус Pro включен в Единый Реестр ПО Минкомсвязи России.

Узнать больше и приобрести NANO Антивирус Pro по выгодной цене можно на официальном сайте разработчика.