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Эксперты рассказали о мошенничестве через платную рекламу в YouTube

18:22 1.08.2019
Фото gilipollastv с сайта flickr.com
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Эксперты из «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу в YouTube, более 17 млн переходов эксперты успели ликвидировать.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным специалистов, интернет-мошенники ищут жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube, предлагая заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты. Под прицелом мошенников в основном оказались пользователи из России и других стран СНГ.

«С начала этого года защитные решения компании заблокировали почти 17 миллионов попыток перехода на подобные фишинговые сайты, обещающие солидные выигрыши», - отметили в пресс-службе.

«Подобный опросный фишинг, то есть когда жертве обещают вознаграждение за прохождение опроса, отнюдь не новое явление. Однако в этом случае крайне необычен метод его распространения - через платную таргетированную рекламу на YouTube. Злоумышленники, несомненно, рассчитывают на то, что пользователи доверяют этому ресурсу и в целом привыкли к разного рода видеорекламе на нем», - пояснил Михаил Сытник, контент-аналитик компании.

Темы: Антивирус Касперского, Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Компьютерная безопасность
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Комментарии читателей
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01.08.2019, 19:25
Гость: SL

А про вранье по телевизору,,,,?
01.08.2019, 18:53
Гость: Sjum

Неистребимы "Буратины" в России.
А денег так хочется...
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