Лазерный принтер или Струйный — что выбрать?

17:04

Когда появляется надобность в частой печати, мы идем в магазин за принтером. На полках стоят разные модели

Большой выбор дизайна и характеристик, сложнее всего выбирать между струйными и лазерными моделями. Чаще всего мы покупаем такое устройство для универсального использования. Оно должно хорошо справляться и с обычным текстом, и с картинками. Так какой же лучше?

Лазерные принтеры

Данный тип использует в печати специальный картридж, который наносит цвет порошковыми чернилами. Может быть как цветной, так и черно-белый. Черно-белый лазерный принтер идеально подходит для обычного текста. Он быстро и четко наносит изображение, рассчитан для активной печати на большом количестве листов. Такой выбор станет прекрасным для офиса или частой печати текста дома. Он обеспечит качественную, бесперебойную печать больших объемов. Цветной лазерный принтер имеет те же преимущества, но подходит и для цветных картинок.

Однако, цена за покупку и обслуживание цветного лазерного принтера большая. Выбирать его стоит только для офиса, а цветные фотографии все равно не будут отличаться высоким качеством.

Цветные струйные принтеры

Изображение наносится жидкими чернилами. Струйные принтеры всегда цветные, но различаются технологией печати, составом чернил и другими параметрами. Если вам нужны выбрать цветной принтер, то логичнее будет остановиться на струйной технологии печати.

Качество при цветной печати при этом может конкурировать с фотолабораторией. Цвет печатается идеально. Цена заметно ниже, чем у лазерных принтеров. Разницы в качестве напечатанного текста вы не заметите. Картриджи меняются намного легче и стоят дешевле, чем у лазерного аналога. Но такой принтер не может справиться с большими объемами текста без перерывов, в такой ситуации картриджи надо будет менять чаще.

Кроме этого, главным минусом струйных принтеров являются сами чернила, которые сохнут. В зависимости от состава, засыхание происходит быстрее или медленнее, но оно есть. Нужно печатать что-нибудь хотя бы раз в несколько дней, иначе чернила высохнут, что может легко привести к потере качества и даже поломке устройства.

Выбирая между струйным и лазерным принтером отталкивайтесь от поставленной перед собой задачи. Например, в офис, скорее всего, подойдёт недорогой чб лазерный принтер, а для домашнего использования, печати фото, докладов в школу или университет, скорее более правильным решением будет именно струйный принтер.

