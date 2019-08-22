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Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

19:53 22.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» совершил первый полет. Продолжительность полёта составила 18 часов, а максимальная высота – 6000 метров.

С 2020 года начнется его серийная поставка в войска. Масса аппарата составляет порядка 500 кг.

Это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Прежними остались лишь внешние обводы, отмечается в сообщении ведомства.

Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащен современным отечественным двигателем АПД-85. 

Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств.

Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.

Темы: Военные технологии, Министерство обороны РФ
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22.08.2019, 20:41
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