Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» совершил первый полет. Продолжительность полёта составила 18 часов, а максимальная высота – 6000 метров.
С 2020 года начнется его серийная поставка в войска. Масса аппарата составляет порядка 500 кг.
Это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Прежними остались лишь внешние обводы, отмечается в сообщении ведомства.
Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащен современным отечественным двигателем АПД-85.
Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств.
Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.