В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту

13:10

Российская компания NtechLab разработала уникальную технологию распознавания человека по силуэту.

Как пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Александра Минина, благодаря этой технологии можно будет отслеживать перемещение человека по городу.

Как рассказал Минин, рабочий продукт будет готов в течение ближайших двух месяцев, после чего начнется его тестирование в Москве и других регионах России - в Татарстане, в Тюмени, Рязани, Кемерове, а также за рубежом.

"Силуэт человека так же уникален, как и лицо. Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города. Например, в центре города украли велосипед, камера далеко, и мы не увидели лица, но при этом видели силуэт. Тогда мы можем отследить, как далеко человек ушел с велосипедом, составить его маршрут и проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо", - рассказал Минин.

По его мнению, такая разработка может быть особенно востребована в Европе, где "достаточно жесткое законодательство по хранению и обработке персональных данных и в целом негативное отношение к тому, что твое лицо могут распознать".

"До конца года завершится несколько этапов разработки, и мы запустим продукт в промышленную эксплуатацию. В сентябре - октябре будет готова технология, и дальше она будет только улучшаться в точности распознавания. Начнем с 90%, до 99% будем стремиться дойти за полгода - год, будет набираться база, нужно время", - сообщил глава NtechLab.