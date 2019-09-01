«Роскосмос» начал производство «царь-двигателей»

15:55

Предприятие "Роскосмоса" НПО "Энергомаш" начало производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, предназначенных для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты "Енисей", сообщает РИА Новости.

Фото со страницы Дмитрия Рогозина в соцсети

На это планируется потратить около 19,5 миллиона рублей.

Первый двигатель этого типа был собран в феврале, об этом сообщал в Twitter гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отмечал, что по мощности РД-171МВ нет равных в мире. "Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем «царь-двигатель»", – говорил Рогозин журналистам.

На прошлой неделе гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания двигателя пройдут до конца года, а в 2021-м поставят первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты "Союз-5".

Предполагается, что первый пуск состоится в ноябре 2022-го.