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«Роскосмос» начал производство «царь-двигателей»

15:55 1.09.2019

Предприятие "Роскосмоса" НПО "Энергомаш" начало производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, предназначенных для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты "Енисей", сообщает РИА Новости.

Фото со страницы Дмитрия Рогозина в соцсети

На это планируется потратить около 19,5 миллиона рублей.

Первый двигатель этого типа был собран в феврале, об этом сообщал в Twitter гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отмечал, что по мощности РД-171МВ нет равных в мире. "Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем «царь-двигатель»", – говорил Рогозин журналистам.

На прошлой неделе гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания двигателя пройдут до конца года, а в 2021-м поставят первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты "Союз-5".

Предполагается, что первый пуск состоится в ноябре 2022-го.

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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01.09.2019, 22:19
Гость: В.В.

Поправочка: "испортив один ПАРАМЕТР обязательно улучшишь другой".
01.09.2019, 22:01
Гость: Ник

У России уже есть царь-пушка,которая не может стрелять.А царь двигатель будет летать или его установят тоже в Кремле рядом с царь-пушкой?
01.09.2019, 21:14
Гость: anton

Царь пушка есть ,царь колокол есть,будет царь двигатель к царь ракете.
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