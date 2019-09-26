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Что такое пресс-форма

12:23 26.09.2019
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Пресс-форма представляет собой специальное устройство, позволяющая создавать изделия различных форм и размеров 

Наиболее распространены такие формы для литься пластмасс — купить подобные модели можно в компании «ТМ-Технологии», обратившись по адресу https://tmth.ru/.

Как работают пресс-формы

В первую очередь производится размягчение материала, который будет основой будущего изделия. Путём нагрева до максимально допустимой температуры производится такое размягчение и материал, под давлением, заполняет полости пресс-формы. При этом обязательно используется повышенное давление, поскольку только в таком случае материал полностью заполнит форму, вплоть до мельчайших полостей.

После охлаждения готовая деталь извлекается из пресс-формы. При необходимости может быть проведена шлифовка или другой вид обработки готовой детали.

Из чего изготавливаются пресс-формы

Для производства таких изделий используется высококачественная сталь, способная выдерживать высокие температуры без изменения своей структуры. Сама форма может быть как простой, так и довольно сложной формы — примеры можно увидеть на сайте компании «ТМ-Технологии» по адресу https://tmth.ru/pressforma.html. Формы изготавливаются по специальным чертежам. Возможны как серийные, так и индивидуальные выпуски.

Каждая изготовленная пресс-форма, перед выпуском в продажу, проходит обязательный контроль качества и соответствия рабочему чертежу. Модели достаточно прочные и могут выдерживать до 1 миллиона циклов использования, в зависимости от ряда важных условий.

Сферы использования

Пресс-формы получили широкое распространение на производственных предприятиях по изготовлению всевозможных пластмассовых изделий. Это может быть следующая продукция:

• Пластиковая посуда, формочки, крышки и пробки;
• Швейная и мебельная фурнитура;
• Комплектующие для техники и автомобилей;
• Игрушки, детали игрушек;
• Канцелярские товары;
• Детали для пластиковых окон и дверей, иные строительные материалы;
• Товары медицинского назначения и многое другое.

Компания «ТМ-Технологии» изготавливает пресс-формы для пластмассовых изделий любых форматов. Это могут быть как самые простые, так и сложные изделия, с множеством деталей. Срок изготовления зависит от формата и объёма заказа. Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить на официальном сайте компании.

Темы: Технологии, Наука и техника
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