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Microsoft представила двухэкранный Android-смартфон Surface Duo

13:33 3.10.2019

Корпорация Microsoft намерена вернуться на рынок смартфонов и на мероприятии в Нью-Йорке представила новинку - складной смартфон Surface Duo, который можно использовать и в качестве планшетного компьютера.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Устройство работает под управлением системы Android и оснащается парой экранов с диагональю 5,6 дюйма, которые можно развернуть в 8,3-дюймовый планшет. Дисплеи можно использовать для вывода изображение или, например, один из них использовать в качестве клавиатуры. Также новинка поддерживает работу со стилусом.

Экраны устройства соединенными шарниром, что позволяет им откидываться на 360°.

Для поддержки смартфона, Microsoft намерена разработать собственное программное обеспечение.

Технические характеристики устройства пока не называются, но, по данным издания Wired, новинка оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 855.

В продаже смартфон Surface Duo должен появиться в следующем году.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные устройства, Смартфоны и коммуникаторы, Microsoft
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