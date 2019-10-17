Ватикан представил «умные» четки с крестом

11:04

На странице организации «Всемирная молитвенная сеть папы римского» появился новый гаджет - электронные молитвенные четки eRosary.



Фото с сайта erosary.clicktoprayerosary.org

Новинка состоит из десяти бусин, выполненных из гематита и черного агата, а также креста, в который встроен датчик, собирающий данные о здоровье владельца.

Четки eRosary умеют работать с устройствами под управлением систем Android и iOS через приложение «Кликни, чтобы помолиться» (Click to Pray). Чтобы активировать четки, пользователю необходимо перекреститься.

Стоимость eRosary составляет 99 евро (порядка 7000 рублей).