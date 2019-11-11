Как быстро создать сайт?

16:22

Несколько лет назад для разработки сайта необходимо было владеть специальными знаниями языков разметки и программирования

Готовые сервисы решили эту задачу. Сегодня создание сайта – дело нескольких часов или даже минут. Как создать свой сайт, не прибегая к помощи специалистов? Есть несколько простых способов.

Все бесплатно!

Тем, кто вообще не желает вкладывать ни копейки в сайт, подойдет вариант с бесплатным хостингом. Такой сервис предлагает всем желающим зарегистрировать аккаунт и владеть бесплатным сайтом второго уровня. Плюс такого подхода в том, что затраты равны нулю. Но есть и недостатки:

• Сложное имя сайта (если не покупать домен). Например, если создать сайт мебельного магазина на бесплатном хостинге с именем mymebel, то полное имя такого сайта будет следующим: mymebel.(имя хостинга).ru. Такое имя сложнее запомнить.

• Реклама. Бесплатный хостинг не может быть полностью таковым. Владельцам такого сервиса тоже необходима прибыль. И они ее получают за счет размещения рекламы на сайтах, которые регистрируют в этих сервисах. Выбирая бесплатный сервис, нужно смотреть, где меньше рекламы. Чтобы узнать количество баннеров, достаточно посмотреть уже созданные на нем сайты.

• Отсутствие ответственности. В соглашении обычно написано, что бесплатные сервисы снимают с себя всю ответственность за сайт своих клиентов.

Онлайн решение

Платный конструктор – хорошее решение для тех, кто не хочет тратить время на разработку сайта. Он включает в себя набор готовых дизайнерских решений и блоков, которые позволят быстро сконструировать простейшую визитку. Оплатив подписку на такой конструктор, пользователь получает готовый сайт с современным дизайном без рекламы.

Платный хостинг с установкой CMS

Классический вариант для коммерческих сайтов. Суть заключается в том, что клиент покупает место под сайт и устанавливает на него систему управления содержимым сайта (CMS). Такая система содержит набор следующий функций:

• Возможность редактирования, добавления, удаления страниц;

• Блог;

• Форум;

• Форма обратной связи;

• Облако тегов (метки по темам);

• Возможность добавлять баннеры и стикеры.

Перечень возможностей не ограничивается перечисленным списком. Все зависит от типа сайта и CMS. Некоторые хостинг-провайдеры предлагают при заказе места под сайт установить CMS. В этом случае покупатель только зачисляет оплату и получает готовый пустой сайт, который сразу же можно наполнять текстом.

