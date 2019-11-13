Какой насос выбрать для бытовых нужд. Полезные советы

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В настоящее время водяные насосы для бытового использования насчитывают множество типов и предназначены для эксплуатации в различных областях

Существуют насосы циркуляционные, дренажные погружные, универсальные погружные, перекачивающие.

Насосы всех перечисленных типов подразделяются на два вида. Это насосы с сухим ротором двигателя и насосы с так называемым мокрым ротором двигателя. Во втором варианте, как следует из названия, ротор мотора контактирует с жидкостью, которую он качает. Как правило, насосы такого вида чаще всего циркуляционные или повысительные. Устройства для перекачивания загрязнённых жидкостей оснащены в большинстве случаев двигателем с сухим ротором.

Характеристика и описание насосов

Циркуляционные насосы. Устройства, которые в системах отопления применяются наиболее часто, их главной задачей является осуществление циркуляции любого вида теплоносителя по стандартной замкнутой отопительной системе. Современные насосы оснащаются двигателем с мокрым ротором, имеют регулировку скорости вращения. Контакт ротора с теплоносителем исключает возможность перегрева электродвигателя и заметно снижает уровень шума. Подключает насос путём непосредственного монтажа в магистраль теплового узла. Многие современные устройства способны пропускать через себя теплоноситель по конвективной схеме, то есть в аварийном режиме, например, при отключении электроэнергии. Это свойство позволяет упростить их монтаж и не разморозить систему отопления при отключении электроэнергии.

Повысительные насосы. Основная функция этих устройств по большей части заключается в повышении давления воды в магистрали. Бытовые повысительные насосы используют в квартирах, которые, как правило, расположены на верхних этажах, на дачах, в своих домах с большим водозабором. Повысительные насосы бытового типа в среднем увеличивают давление воды на 1-1.5 атмосферы. Как правило, они оснащены электродвигателем с ротором «мокрого» типа и возможностью автоматического включения при водозаборе. Встроенные датчик протока запускает насос, когда происходит отбор воды. Возможно? также и ручное управление. Насос можно встроить во входящую в квартиру или дом трубу, или же установить конкретно перед газовыми колонками, стиральными машинами, то есть перед устройствами, которым для нормального функционирования требуется определённое минимальное давление воды.

Дренажные насосы. Они нужны в основном для перекачивания воды из колодца или какого-либо водоёма. Это актуально при значительных потребностях технической воды или же для систем орошения. Насосы такого типа оснащены электродвигателем с сухим ротором, так перекачивают загрязнённые жидкость, в которой могут быть донные отложение, песок и другие механические включения.

Отдельно можно выделить тип погружных насосов. Они используются для водоснабжения жилища водой из подземного источника. Они бывают двух видов. Скважинные и колодезные. Насосы первого вида используют в скважинах, они полностью погружены в воду, уровень под и над насосом должен быть не менее 100 см. Колодезный насос может использоваться в обычном колодце, даже с незначительным уровнем воды. Эти насосы имеют встроенную автоматику для защиты от сухого хода, оснащены фильтрами, могут закачивать воду с верхних слоёв. В отличие от скважинных насосов имеют меньшую высоту, но больший диаметр. Производительность скважинных насосов, как правило, выше.

Фекальные насосы. Эти устройства предназначены для отведения различных использованных жидкостей, в том числе биологически загрязнённых. Это могут быть и канализационные стоки, и сточные воды, и выкачиваемая из бассейна вода. Некоторые фекальные насосы дополнительно имеют в конструкции встроенный измельчитель. Бытовые фекальные насосы бывают чаще всего погружного типа.

Некоторые особенности эксплуатации

Существуют ещё так называемые самовсасывающие насосы. В основном их используют при невозможности эксплуатации погружных насосов или в повысительных бытовых станциях. Преимущество самовсасывающих насосов заключается в том, что они способны всасывать жидкость с определённой высоты. К примеру, повысительный насос обычного типа не сработает, если в водопроводе вода попросту не доходит к насосу. При подобных обстоятельствах, естественно, требуется самовсасывающее устройство. Допускается их эксплуатация и для перекачивания воды из мелких колодцев, если погружной насос по разным причинам использовать невозможно.

При выборе бытового насоса любого типа стоит обратить внимание на важные моменты. Это мощность насоса, от неё зависит производительность, возможность проводить техническое обслуживание, материал, из которого произведена крыльчатка, тип ротора, систему защиты от сухого хода. Если в вашем случае предусмотрено не бытовое, а промышленное использование, то стоит обратить внимание на мембранный насос, что больше всего подходит для масштабных проектов. Известные фирмы производители насосного оборудования всегда указывают полные технические параметры изделия. При этом можно заранее просчитать, подходит ли этот насос по своей производительности к поставленным для него задачам.