ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

07:45

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы, предоставленные в пользование редакции.

На предоставленных ста страницах содержатся показания тех, кто стал свидетелем многочисленных казней и пыток, есть показания и самих палачей. Они приводят подробные детали расправ — массовых расстрелов, показательных казней, пыток.

Согласно документам, часть этого региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии. Поэтому эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.

В акте от 29 марта 1945 года указывается, что лагерь для военнопленных был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нем содержались как военные, так и мирные граждане. При этом военнопленные содержались в наихудших условиях.

Первая партия заключенных из почти 300 военнопленных была пригнана в лагерь в ноябре 1941 года, из них к весне 1942 года в живых осталось около 20 человек.

Осенью 1942 года из лагеря вывезли около 170 цыган, стариков, женщин, детей. Всех они были расстреляны недалеко от Пскова. Весной 1943 года в четыре автомобиля погрузили около 70 евреев — также стариков, женщин, детей. Их всех также расстреляли недалеко от Пскова. Летом 1943 года расстреляна еще одна группа цыган, на этот раз 23 человека. Летом 1943 года из лагеря вывезли еще около 70 евреев. Со слов свидетеля, их расстреляли немцы.

В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.

Точное количество жертв не приводится. Однако из разрозненных данных понятно, что речь идет о сотнях убитых.