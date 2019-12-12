]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Ученые создали первую 3D-модель нервной системы на основе стволовых клеток

15:35 12.12.2019
Структуры из нервной ткани
Созданные из нервной ткани различные структуры. Фото: Proceedings of the National Academy of Science
Материалы по теме:

Для разработки трехмерной модели нейронных сетей, ученые Иллинойсского университета создали из стволовых клеток живую биогибридную нервную ткань.

Для разработки искусственной нервной системы использовались гидрогели и фибрин (белок, который составляет основу тромбов при свертывании крови). Данные материалы позволяют сформировать структуры миллиметрового и сантиметрового масштабов произвольной формы. Активируется система под воздействием синего света.

Исследователи считают, что их работа крайне важна для научного сообщества. Она позволит лучше изучить работу мозга и нейросетей, так как изучать функционирование мозга на живых людях достаточно сложно, сообщает Naked-Science. Кроме того, модель позволит частично отказаться от экспериментов на животных.

По словам ученых, созданная ими модель позволит изучить процессы формирования нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Также отмечается, что модели содержат в себе сотни и тысячи нейронов, имитирующих популяции клеток, имеющихся в живых организмах. «Развивая методы биопроизводства [подобных структур], мы можем уловить множество процессов, проходящих in vivo, - рассказал один из авторов исследования Желсон Паган-Диас. - Как только мы сможем это доказать, мы будем способны имитировать морфологию мозга».

При этом использование не ограничивается изучением нейронных процессов.

«Если мы сможем контролировать взаимодействие этих нейронов друг с другом, обучить их с помощью оптогенетических методов и запрограммировать, то с их помощью можно будет выполнять инженерные функции, - заявил соавтор работы Рашид Башир. - В будущем <…> мы сможем создавать биологические процессоры и компьютеры, похожие на человеческий мозг».

Темы: Наука и практика, Наука и технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2019, 21:24
Гость: Олег

Американские ученые двигают науку и прогресс человечества вперед. Наши ученые стараниями скупого государства сидят в загоне. Разрыв нарастает.
12.12.2019, 19:57
Гость: World - опасность

...этих клеток в том что если они что то вылечат - они продолжают расти и размножаться - от этого у Заворотнюк так
Начало процесса - лечение а конец ... это темный лес.
В интерпретации дальше после этого открытия - это Биомасса "Через тернии к звездам" . или " ..И грянул гром" (обезьчяноящеры и бестелесное существо бывшее когда то человеком)
12.12.2019, 17:50
Гость: Сало в шоколаде!!!

.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.