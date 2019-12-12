Ученые создали первую 3D-модель нервной системы на основе стволовых клеток

15:35

Для разработки трехмерной модели нейронных сетей, ученые Иллинойсского университета создали из стволовых клеток живую биогибридную нервную ткань.

Для разработки искусственной нервной системы использовались гидрогели и фибрин (белок, который составляет основу тромбов при свертывании крови). Данные материалы позволяют сформировать структуры миллиметрового и сантиметрового масштабов произвольной формы. Активируется система под воздействием синего света.

Исследователи считают, что их работа крайне важна для научного сообщества. Она позволит лучше изучить работу мозга и нейросетей, так как изучать функционирование мозга на живых людях достаточно сложно, сообщает Naked-Science. Кроме того, модель позволит частично отказаться от экспериментов на животных.

По словам ученых, созданная ими модель позволит изучить процессы формирования нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Также отмечается, что модели содержат в себе сотни и тысячи нейронов, имитирующих популяции клеток, имеющихся в живых организмах. «Развивая методы биопроизводства [подобных структур], мы можем уловить множество процессов, проходящих in vivo, - рассказал один из авторов исследования Желсон Паган-Диас. - Как только мы сможем это доказать, мы будем способны имитировать морфологию мозга».

При этом использование не ограничивается изучением нейронных процессов.

«Если мы сможем контролировать взаимодействие этих нейронов друг с другом, обучить их с помощью оптогенетических методов и запрограммировать, то с их помощью можно будет выполнять инженерные функции, - заявил соавтор работы Рашид Башир. - В будущем <…> мы сможем создавать биологические процессоры и компьютеры, похожие на человеческий мозг».