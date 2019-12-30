Строительство инженерных сетей

11:24

Инженерными сетями, или коммуникациями, называют все системы дома, которые призваны поддерживать комфортную жизнедеятельность его обитателей

Без них здание, жилое или промышленное, не считается пригодным для эксплуатации.

Виды сетей

Перед монтажом инженерных сетей разрабатывается детальный проект их проведения. Порой на это оборудование отводится треть от общей сметы, что обусловлено не только его важностью, но и технологичностью.

Наиболее важными считаются следующие коммуникации:

1. Водоснабжение и водоотведение – самые базовые и наиболее важные сети, на систему которых опираются все остальные коммуникации. Водоснабжение может быть противопожарным, промышленным и хозяйственно-питьевым. Эти коммуникации включают в себя:

- водозаборные сооружения;

- водопроводные сети;

- водоводы.

2. Теплоснабжение – вторая по значимости сеть, от которой во многом зависит комфорт использования здания. Данные коммуникации состоят из следующих элементов:

- теплоэлектростанция или котельная, вырабатывающая тепло;

- тепловые сети, транспортирующие тепло к потребителю;

- отопительные приборы вроде радиаторов или конвекторов, установленные в помещении.

3. Электроснабжение – сеть, являющаяся третьим этапом строительства. Основой данной коммуникации является безопасность, заключающаяся в грамотном подборе материалов и качественном монтаже.

По расположению относительно здания инженерные сети разделяют на внутренние и наружные. Внутренними являются сети:

- холодного и горячего водоснабжения;

- теплоснабжения;

- дымоудаления;

- электроснабжения;

- вентиляции и кондиционирования.

К наружным сетям относятся:

- ливневая, бытовая и дренажная канализация;

- пожарный и питьевой водопровод;

- теплоснабжение;

- электроснабжение.

Более детально ознакомиться с особенностями инженерных коммуникаций можно на http://Engindec.RU

Правила и особенности монтажа

Канализационная система

Прокладка этих инженерных сетей осуществляется не только внутри здания, но и за его пределами. Основа внутренних работ – установка канализационного стояка и фановой трубы. Для внешней канализации сперва готовят выгребную яму или септик, а затем производят установку труб, начиная с места слива. Также обязательным элементом сети являются очистные сооружения.

Электроснабжение и водопровод

Для этих сетей строительные работы схожи включают в себя следующие этапы:

- составление проекта;

- подбор материала;

- разметка узлов сети;

-монтаж, подключение и тестирование сети.