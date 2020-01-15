Продажа комплектующих для ПК в Интернет-магазине

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Ремонт, сборку или усовершенствование компьютера невозможно произвести без специальных комплектующих

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Виды компьютерных комплектующих

Чтобы купить качественные запчасти для ПК, достаточно посетить интернет магазин комплектующих "Компьютер Маркет". Широкий ассортимент товаров, представленный на сайте, позволит подобрать именно то, что необходимо покупателю. В список наиболее востребованных деталей для сборки компьютеров можно отнести:

• видеокарты: отвечает за качество и скорость передачи изображения. Поэтому, для любителям современных игр целесообразно выбирать более дорогостоящие и функциональные видеокарты. Бюджетные модели подходят для офисного использования;

• материнские платы: основная деталь любого компьютера. К ней подключается оперативная память, винчестер и процессор. При выборе материнской платы важно проверять ее совместимость с другими комплектующими;

• оперативную память: ее основной задачей является хранение рабочей информации. Размер оперативной памяти определяет скорость работы и максимальное количество задач, с которыми может справиться ПК;

• системы охлаждения: все составляющие компьютера нагреваются в процессе работы. Степень их нагрева зависит от нагрузки, оказываемой на эти компоненты. Чтобы техника справлялась с нагрузками, выбору системы охлаждения необходимо уделять особенное внимание.

Помимо этого, в список популярных комплектующих также входят звуковые карты, жесткие диски, а также SSD-накопители, процессоры. Покупатели могут не сомневаться в качестве предлагаемых деталей - все товары продаются с гарантией.

Выгодная покупка комплектующих для ПК

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