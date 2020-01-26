Продвижение сайтов в Германии

14:23

Немецкий язык в интернете занимает второе место после русского

Но разница не очень значительна. Русский язык использует 6,1% пользователей сети, а немецкий - 5,7%. При этом, немецкоязычный интернет привлекательнее с финансовой точки зрения.

Преимущества работы с немецкоязычной аудиторией

Как официальный язык, немецкий используется в 7 странах Европы, включая Австрию, Бельгию и Швейцарию. В этих странах живут очень состоятельные и предприимчивые люди. Экономика самой Германии - первая в Европейском Союзе.

Таким образом, создание и продвижение сайта на немецком языке может принести очень солидные деньги. Об этом могут рассказать клиенты компании Metawebart, предоставляющей услуги SEO в Берлине. Помимо открывающихся финансовых перспектив, компания получает:

- репутационные преимущества перед конкурентами;

- расширение клиентской и партнерской базы;

- возможность полноценно вести дела в странах ЕС.

В странах ЕС место сайта в выдаче поисковой системы по определенному запросу имеет большое значение. Клиенты чаще чем на постсоветском пространстве останавливаются на ссылках, появившихся на первой странице. Партнеры считают оптимизированный под поисковые системы сайт одним из признаков успешности менеджмента компании. А значит и ее статуса.

Особенности продвижения сайта в Германии

В Германии действуют более строгие правила относительно СЕО-продвижения. Дешевые способы автоматизированного продвижения в Германии не работают. Они и для русскоязычного сегмента интернета - вчерашний день.

Поисковые системы умнеют, законодательство совершенствуется. Продвижение сайтов давно стало работой, требующей слаженной работы коллектива профессионалов. Продвижение сайта в Германии начинается с тщательной работы над его структурой.

Все блоки сайта должны быть структурированы, расположены в правильном порядке. Пустые и дублирующие друг друга страницы недопустимы. Поисковые системы обращают внимание на грамотность немецкого языка гораздо больше, чем на грамотность английского.

Так что автоматический перевод части страниц для продвижения сайта в Берлине не подойдет. Особенно если речь идет об интернет-магазине. Необходимо грамотное, структурированное описание на немецком языке каждой товарной позиции.

Интернет-магазин, находящийся на первой странице выдачи после профильного поискового запроса на немецком языке получает возможность работать с миллионами потенциальных платежеспособных клиентов. Это быстро покрывает расходы на СЕО-продвижение.