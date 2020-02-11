Nokia решила возродить популярный смартфон N9

13:16

Компания Nokia намерена выпустить обновленную версию смартфона N9, первые слухи о возрождении которого появились еще в начале года.



Фото с сайта mydrivers.com

Источник издания MyDrivers считает, что новая версия получит AMOLED-дисплей, двойную камеру и будет работать под управлением Android. Называться смартфон, предположительно, будет Nokia N9 Remastered Edition или Nokia N9 2020.

Также новинка должна получить все функции современных устройств и поддержку помощника Google Assistant.

Ранее дизайнер Энтони Адреас опубликовал рендеры устройства. Он полагает, что смартфон будет иметь дисплей с тонкими рамками и цельнометаллический корпус.