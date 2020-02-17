Установка кровельных воронок для водоотвода: что стоит учесть?

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Перед установкой водоотвода следует учесть форму крыши здания

Она может быть плоской или объемной. Сегодня чаще всего выбирают плоский тип крыши при строительстве промышленных объектов и частных домов. Такой вариант предусматривает специальную водоотводную систему.

Как определиться с выбором водосточной системы

Существует несколько вариантов ее организации:

- традиционная вариация, которая заключается в монтаже множества воронок. Они нужны для того, чтобы вода стекала по трубам самостоятельно;

- вакуумная гравитационная наделена высоким уровнем пропускной способности. Для этого потребуется установка минимального количества коммуникаций.

Как определиться с выбором материала воронок

Воронки, подробности о которых можно узнать на сайте https://www.standartpark.ru/catalog/krovelnyy-vodootvod/, могут изготавливаться из металла или пластика. При выборе изделия стоит учитывать материал кровельного покрытия. При металлопрофильном или фальцевом покрытии необходимо устанавливать металлические воронки. Для крыши из полимера или битума лучше выбирать изделия из полимера.

Правила монтажа

Важно, чтобы воронки тщательно соединялись с крышей. Они должны прилегать герметично. На стыках лучше уложить дополнительную гидроизоляцию. Поклейка должна осуществляться на борте воронки.

Если на крыше присутствуют слои гидроизоляции, то лучше установить воронки в средине. Изделие следует укомплектовать съемной крышкой и защитным зонтиком от проникновения грязи. Важно тщательно закрепить колпаки. Еще нужно обогревать воронки, чтобы вода не замерзла.

Как успешно установить водосточную систему

Как и в каждом деле, есть свои секреты установки водосточной системы в частном секторе. Ими часто пользуются мастера, которые не один год занимаются монтажом подобных конструкций. Важно подобрать цвет желобов и труб для водостока, который должен соответствовать цвету крыши. Гамма тоже должна соответствовать цветам стены. Чаще всего могут выделяться только трубы из меди.

Не стоит оставлять воронки открытыми, поскольку в зимнее время они особо подвержены ветрам и могут издавать разные звуковые эффекты. В связи с этим их необходимо тщательно укрепить и постоянно следить за креплениями и их плотностью.

Важно устанавливать системы закрытого типа. Однако стоит отметить, что открытые устройства отличаются высшей степенью проходимости. Воронки лучше размещать с определенными промежутками. Расстояние между ними не должно превышать шесть-восемь метров. Таким образом, будет легче выравнивать углы для водного слива, а конструкция будет более прочной.

Устанавливая желоба, стоит придерживаться определенного угла наклона, чтобы вода протекала по всем секциям последовательно, а не попадала под них. Это позволит избежать затеканий, усилит мощность конструкции, сделает ее боле целостной.

После того как все внешние контуры будут установлены, следует закрепить конструкцию с помощью силикона. Исчезнет затекание, а система будет функционировать более эффективно. Тем, кто планирует самостоятельно монтировать водосток ПВХ, лучше покупать больше материала, поскольку точно рассчитать длину не получится. Стоит приобрести материала на 10 процентов больше.

Если было решено устанавливать водостоки из пластика, то важно учесть то, что они очень мягкие. В связи с этим лучше устанавливать кронштейны, расстояние между которыми не больше одного метра. Если присутствуют металлические желоба, то расстояние может достигать двух метров, но не более. Если его увеличить, то конструкция может обрушиться, а вода не будет проходить нормально.