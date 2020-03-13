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Ростех создал экзоскелеты для медицины и промышленности

18:25 13.03.2020
Фото с сайта rostec.ru
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Участники образовательной программы «Вектор» госкорпорации Ростех создали прототипы экзоскелетов для медицины и промышленности, которые должны облегчить условия труда на производствах и уменьшить нагрузки, которые испытывают врачи при проведении многочасовых операций.

Одной из особенностей экзоскелета является его модульность, сообщается на сайте корпорации.

«Мягкие» элементы, составляющие основу конструкции, минимизируют нагрузки на позвоночник пользователя. Поверх них крепятся «жесткие» элементы, которые многократно повышают силу и выносливость человека.

«Можно использовать только модули нижних конечностей, которые будут разгружать ноги, позволяя сидеть без стула или приседать, не испытывая дискомфорта. Верхняя часть комплекса дает возможность переносить тяжелые грузы или, к примеру, бесконечно долго держать на вытянутой руке вес до 10 кг. Кроме того, устройство оснащено двумя дополнительными верхними захватами. Они могут удерживать инструмент, позволяя работать буквально в четыре руки», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Вторая разработка предназначена для применения в медицинских учреждениях. В ней «мягкий» экзоскелет должен уменьшить нагрузку на организм врача во время операций, избавив его тем самым от болей в спине, шее и руках.

Темы: Наука и технологии, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 22:31
Гость: Сердечник

нужен специальный экзоскелет для лодырей - отбоя не будет
13.03.2020, 20:58
Гость: Спектр.

Наши умельцы создавать в одном экземпляре много чего создают. А массово изготавливать сей ширпотреб есть у нас для этого производственные мощности? Или похлопали по плечу изобретателей и на этом дело закончится?
13.03.2020, 19:35
Гость: Экзоскелет оно конечно,

у нас очень плохие лопаты для чистки от снега, ломаются при первом употреблении.
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